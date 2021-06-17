Представители ресторанов и отелей Крыма рассказали, как решают вопросы вакцинации

По подсчетам экспертов, Республика Крым в этом году примет не менее восьми миллионов туристов, тем самым будет поставлен новый рекорд по количеству гостей. В прошлом году, например, полуостров посетило порядка шести миллионов человек, а в доковидный 2019 год — 7,5 миллионов туристов.

Интересно, что уже сегодня международный аэропорт Симферополя готовится принять двухмиллионного пассажира. При этом ранее такого показателя удавалось достичь только к июлю. В связи с таким серьезным туристическим потоком и ситуацией с коронавирусом в стране Роспотребнадзор предложил ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг в Крыму.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В разговоре с корреспондентом ФАН Дмитрий, администратор одного из ресторанов Ялты, рассказал, как руководство и персонал заведения относятся к этой идее. По его словам, вакцинация от коронавируса сегодня является важной составляющей любого бизнеса, поскольку может заболеть как сотрудник, так и клиент.

«За других говорить не могу, но у нас все сотрудники привиты, правда, не всем еще ввели второй компонент. Люди пошли на это осознанно, поскольку все понимают, насколько это важно, особенно если ты контактируешь с пожилыми людьми, причем не только на работе, но и дома с родственниками. А когда ты за день общаешься с сотнями человек, то шанс заболеть коронавирусом возрастает в разы. Поэтому все решили не рисковать ни своим, ни чужим здоровьем, тем более вакцинация бесплатная. Сейчас у нас хотят вновь ввести ряд ограничений в связи с эпидситуацией. Возможно, наш ресторан это обойдет стороной, поскольку, как я уже говорил, у нас все привиты», — подчеркнул собеседник.

Вместе с тем Дмитрий обратил внимание, что при массовой вакцинации населения некоторых ограничительных мер можно было бы избежать.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также эту тему удалось обсудить с Александрой, работницей санатория, который расположен на Южном берегу Крыма. Она отметила, что у них вакцинация прошла еще два месяца назад, когда начал идти основной поток туристов. Женщина призналась, что у них было несколько случаев заражения коронавирусом и после этого было принято коллективное решение о вакцинации.

«У меня после укола недолго была температура, но уже следующим утром все было нормально, хотя еще некоторое время оставались сонливость и ломота. Нам на работе дали два дополнительных выходных, поэтому все успели отлежаться, кому это надо было. Если честно, пока не заболели люди в окружении, я как-то и не задумывалась о том, чтобы привиться. Но потом все стало на свои места. Каждый должен понимать, что коронавирус — это не шутки, а серьезная инфекция, от которой умирают, поэтому лично я поддерживаю идею вакцинации. И нам всем необходимо выработать коллективный иммунитет, чтобы побороть эту заразу. Когда я говорю «всем», я имею в виду не только Крым, а всю Россию», — сказала Александра.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге изучили показатели антител у горожан, привитых от коронавируса. Выяснилось, что у 83% исследуемых уже после первой прививки появлялся иммунитет к COVID-19.