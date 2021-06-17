Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 21:27
21:25
Общество
Мурашко назвал главную задачу всех россиян в условиях пандемии COVID-19
21:24
Технологии
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в России
21:22
Весь мир
Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»
21:22
Общество
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
21:19
Шоу-бизнес
Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ
21:17
Общество
Астролог Никольская рассказала о способах изменить жизнь в солнцестояние
21:16
Весь мир
Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского
21:15
Шоу-бизнес
Дава высказался о возможном воссоединении с Бузовой
21:14
Весь мир
Как Иран готовится к выборам президента и почему они так важны
21:14
Общество
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
Все новости

Представители ресторанов и отелей Крыма рассказали, как решают вопросы вакцинации

Общество
Представители ресторанов и отелей Крыма рассказали, как решают вопросы вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

По подсчетам экспертов, Республика Крым в этом году примет не менее восьми миллионов туристов, тем самым будет поставлен новый рекорд по количеству гостей. В прошлом году, например, полуостров посетило порядка шести миллионов человек, а в доковидный 2019 год — 7,5 миллионов туристов.

Интересно, что уже сегодня международный аэропорт Симферополя готовится принять двухмиллионного пассажира. При этом ранее такого показателя удавалось достичь только к июлю. В связи с таким серьезным туристическим потоком и ситуацией с коронавирусом в стране Роспотребнадзор предложил ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг в Крыму.

Представители ресторанов и отелей Крыма рассказали, как решают вопросы вакцинации
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В разговоре с корреспондентом ФАН Дмитрий, администратор одного из ресторанов Ялты, рассказал, как руководство и персонал заведения относятся к этой идее. По его словам, вакцинация от коронавируса сегодня является важной составляющей любого бизнеса, поскольку может заболеть как сотрудник, так и клиент.

«За других говорить не могу, но у нас все сотрудники привиты, правда, не всем еще ввели второй компонент. Люди пошли на это осознанно, поскольку все понимают, насколько это важно, особенно если ты контактируешь с пожилыми людьми, причем не только на работе, но и дома с родственниками. А когда ты за день общаешься с сотнями человек, то шанс заболеть коронавирусом возрастает в разы.

Поэтому все решили не рисковать ни своим, ни чужим здоровьем, тем более вакцинация бесплатная. Сейчас у нас хотят вновь ввести ряд ограничений в связи с эпидситуацией. Возможно, наш ресторан это обойдет стороной, поскольку, как я уже говорил, у нас все привиты», — подчеркнул собеседник.

Вместе с тем Дмитрий обратил внимание, что при массовой вакцинации населения некоторых ограничительных мер можно было бы избежать.

Представители ресторанов и отелей Крыма рассказали, как решают вопросы вакцинации
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Также эту тему удалось обсудить с Александрой, работницей санатория, который расположен на Южном берегу Крыма. Она отметила, что у них вакцинация прошла еще два месяца назад, когда начал идти основной поток туристов. Женщина призналась, что у них было несколько случаев заражения коронавирусом и после этого было принято коллективное решение о вакцинации.

«У меня после укола недолго была температура, но уже следующим утром все было нормально, хотя еще некоторое время оставались сонливость и ломота. Нам на работе дали два дополнительных выходных, поэтому все успели отлежаться, кому это надо было.

Если честно, пока не заболели люди в окружении, я как-то и не задумывалась о том, чтобы привиться. Но потом все стало на свои места. Каждый должен понимать, что коронавирус — это не шутки, а серьезная инфекция, от которой умирают, поэтому лично я поддерживаю идею вакцинации. И нам всем необходимо выработать коллективный иммунитет, чтобы побороть эту заразу. Когда я говорю «всем», я имею в виду не только Крым, а всю Россию», — сказала Александра.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге изучили показатели антител у горожан, привитых от коронавируса. Выяснилось, что у 83% исследуемых уже после первой прививки появлялся иммунитет к COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Представители ресторанов и отелей Крыма рассказали, как решают вопросы вакцинации
россия крым вакцина коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 240136 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 118956 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 102269 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70795 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69836 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru