Посещение крупнейшего пещерного города Крыма стало платным

Вход в крымские горы стал платным. Видео крымчанки, с которой взяли деньги у пещерного города Мангуп-Кале, разошлось по пабликам в социальных сетях. Женщину удивил тот факт, что за вход в музей под открытым небом вдруг потребовалась плата.

«На Эски-Кермене то же самое. Даже нам, местным, коренным крымчанам с пропиской, в родных местах погулять бесплатно нельзя», — написала возмущенная жительница полуострова.

Корреспондент ФАН выяснил, что платный вход введен решением гендиректора Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Этот режим работы введен 10 июня и продлится до конца октября.

«Стоимость посещения пещерного города Мангуп-Кале — 100 рублей, для детей и пенсионеров — 50 рублей. Объект можно посещать без экскурсионного сопровождения. В случае, если экскурсия потребуется, время ее проведения необходимо согласовывать с организатором экскурсий не менее, чем за один день до посещения», — прокомментировали ФАН сотрудники Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

Рустам Каримов / Рустам Каримов

Они подчеркнули, что платный вход введен не только на территории Мангуп-Кале, но и на других объектах, которые входят в состав Бахчисарайского музея-заповедника.

«Это Эски-Кермен, Качи-Кальон, Тепе-Кермен и Сюйреньская крепость. А также пещерный город Чуфут-Кале и Историко-археологический комплекс Салачик», — добавили в бахчисарайском музее.

Жители Бахчисарайского района и бывалые походники указали, что к этим местам можно выйти и по другим тропам, где нет касс. А люди утверждают, что наличие билета контролируется редко на самой территории.

«Только на Мангуп ведет несколько горных троп, а касса стоит на одной из них. Билеты дают бумажные. И еще кассы работают с 10:00 до 16:30. Это значит, что в другое время вполне можно ходить бесплатно. Территория пещерного города — большая, если принципиально не хочется платить, то можно и схитрить. Вопрос — зачем? Там ухожено, чисто, есть урны, за местностью следят. И 100 рублей — это сегодня не деньги», — рассказал ФАН Рустам Каримов, житель села Терновка, недалеко от Мангуп-Кале.

Ранее ФАН сообщал, что вход на территорию самого большого и популярного лавандового поля в Крыму станет платным. Руководство объяснило это тем, что плата будет идти на облагораживание территории и создание удобств.