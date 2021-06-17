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Жители Керчи после потопа ищут уплывшие машины и автомобильные номера

Происшествия
Жители Керчи после потопа ищут уплывшие машины и автомобильные номера
Федеральное агентство новостей  / 

В восточной части Крыма только за ночь выпало две месячные нормы осадков, что привело к подтоплению некоторых городов и районов. Больше всего пострадали жители Ленинского района республики и города Керчи. Люди делятся информацией в Сети, рассказывая о нынешней ситуации в городе.

Хотя дождь закончился еще утром, вода до сих пор не уходит, первые этажи некоторых зданий оказались затоплены, также во время наводнения пострадали автомобили, часть из них уплыли с течением, другие — наполнились водой. Керчане сообщили ФАН, что затопленным оказался местный медицинский колледж, а также городской рынок, в квартирах на первых этажах некоторых домов до сих пор стоит вода.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, который выехал на место для осмотра самых проблемных районов, обратился к жителям города с просьбой пока не использовать водопроводную воду при приготовлении еды, поскольку после ливня идет наладка работы водоочистных сооружений.

Жители Крыма рассказали, как пострадала Керчь после сильнейшего потопа
facebook.com  / Сергей Бороздин

Также Аксенов заявил, что принято решение признать сложившуюся ситуацию в Керчи как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования. Керчане же продолжают обсуждать затопление города, квартир и автомобилей.

«Жуть, конечно, а не погода. Если мы раньше жаловались на отсутствие воды, то теперь — на ее избыток», — пишет Сергей Седов.

«У нас в квартире на Комарова воды было выше колена, сейчас она постепенно уходит. Это же сколько придется все сушить потом? Надеюсь, плесенью все не пойдет. Будет ли какая-то помощь семьям пострадавших?» — интересуется Надежда Аверьянова.

«Надеюсь, это не из-за меня, потому что я всегда мечтал рыбачить не выходя из дома. Наконец-то моя мечта сбылась», — иронизирует Андрей Козлов.

Что касается помощи, о которой спрашивают керчане, то ранее глава Крыма сообщил, что никто без помощи не останется, будут решать, как людям компенсировать потери, которые они понесли. 

Жители Крыма рассказали, как пострадала Керчь после сильнейшего потопа
Федеральное агентство новостей  / 

Вместе с тем жители Керчи говорят, что самое главное в данной ситуации — то, что никто не пострадал, не считая потерю личного имущества. Примечательно, что самыми популярными сообщениями в Сети являются заявления о поиске пропавших номеров автомобилей, а также самих авто, которые унесло течением.

Последствиями сильного ливня стали разрушенные дороги, детские площадки, магазины и рынки с товаром, электросети и многое другое. Сейчас проводятся соответствующие ремонтные работы, в некоторых районах города электричество уже вернули. Кроме того, эксперты уже занялись подсчетом ущерба проливного дождя в Керчи и Ленинском районе Крыма.

Ранее ФАН сообщал, что советник Сергея Аксенова объяснил, кем были «таинственные» пловцы на видео с потопом в Керчи.

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Все новости / Происшествия / Жители Керчи после потопа ищут уплывшие машины и автомобильные номера
крым керчь потоп
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