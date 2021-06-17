Жители Керчи после потопа ищут уплывшие машины и автомобильные номера

В восточной части Крыма только за ночь выпало две месячные нормы осадков, что привело к подтоплению некоторых городов и районов. Больше всего пострадали жители Ленинского района республики и города Керчи. Люди делятся информацией в Сети, рассказывая о нынешней ситуации в городе.

Хотя дождь закончился еще утром, вода до сих пор не уходит, первые этажи некоторых зданий оказались затоплены, также во время наводнения пострадали автомобили, часть из них уплыли с течением, другие — наполнились водой. Керчане сообщили ФАН, что затопленным оказался местный медицинский колледж, а также городской рынок, в квартирах на первых этажах некоторых домов до сих пор стоит вода.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, который выехал на место для осмотра самых проблемных районов, обратился к жителям города с просьбой пока не использовать водопроводную воду при приготовлении еды, поскольку после ливня идет наладка работы водоочистных сооружений.

facebook.com / Сергей Бороздин

Также Аксенов заявил, что принято решение признать сложившуюся ситуацию в Керчи как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования. Керчане же продолжают обсуждать затопление города, квартир и автомобилей.

«Жуть, конечно, а не погода. Если мы раньше жаловались на отсутствие воды, то теперь — на ее избыток», — пишет Сергей Седов.

«У нас в квартире на Комарова воды было выше колена, сейчас она постепенно уходит. Это же сколько придется все сушить потом? Надеюсь, плесенью все не пойдет. Будет ли какая-то помощь семьям пострадавших?» — интересуется Надежда Аверьянова.

«Надеюсь, это не из-за меня, потому что я всегда мечтал рыбачить не выходя из дома. Наконец-то моя мечта сбылась», — иронизирует Андрей Козлов.

Что касается помощи, о которой спрашивают керчане, то ранее глава Крыма сообщил, что никто без помощи не останется, будут решать, как людям компенсировать потери, которые они понесли.

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем жители Керчи говорят, что самое главное в данной ситуации — то, что никто не пострадал, не считая потерю личного имущества. Примечательно, что самыми популярными сообщениями в Сети являются заявления о поиске пропавших номеров автомобилей, а также самих авто, которые унесло течением.

Последствиями сильного ливня стали разрушенные дороги, детские площадки, магазины и рынки с товаром, электросети и многое другое. Сейчас проводятся соответствующие ремонтные работы, в некоторых районах города электричество уже вернули. Кроме того, эксперты уже занялись подсчетом ущерба проливного дождя в Керчи и Ленинском районе Крыма.

Ранее ФАН сообщал, что советник Сергея Аксенова объяснил, кем были «таинственные» пловцы на видео с потопом в Керчи.