СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма

Симферополь, 17 июня. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю начало проверку после инцидента с самолетом, который частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает ФАН.

Инцидент в аэропорту Симферополя произошел в 10:20 утра 17 июня. После приземления самолета авиакомпании Pegas Fly, летевшего из Москвы, борт уже на взлетно-посадочной полосе начал резко тормозить и в итоге выкатился за ее пределы.

На борту находилось 284 пассажира и 7 членов экипажа. Никто из пассажиров не пострадал. Однако из-за этой ситуации более 10 самолетов не могли вылететь и приземлиться в аэропорту.