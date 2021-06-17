Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 15:22
15:21
Общество
Жители Керченского полуострова остались без водоснабжения
15:21
Политика
«Байден — профессионал»: Путин оценил готовность президента США к саммиту в Женеве
15:19
Евро 2020
Защитник Фернандес вернется в расположение сборной России перед третьим матчем Евро-2020
15:18
Общество
Амурские тигрята родились в сафари-парке в Приморье
15:15
Шоу-бизнес
Давлетяров назвал прошедшую премию Муз-ТВ «гей-парадом»
15:15
Армия
Кравчук назвал «опасными и непредсказуемыми» учения России и Белоруссии «Запад-2021»
15:13
Экономика
Россияне активно пользуются возможностью смены пенсионного фонда
15:09
Шоу-бизнес
Экс-гендиректор Муз-ТВ Давлетяров предложил создать отдельную премию для тиктокеров
15:05
Происшествия
В Киеве "заминировали" четыре станции метро и самолет
15:04
Происшествия
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
Все новости

СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма

Происшествия
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Симферополь, 17 июня. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю начало проверку после инцидента с самолетом, который частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает ФАН.

Инцидент в аэропорту Симферополя произошел в 10:20 утра 17 июня. После приземления самолета авиакомпании Pegas Fly, летевшего из Москвы, борт уже на взлетно-посадочной полосе начал резко тормозить и в итоге выкатился за ее пределы.

На борту находилось 284 пассажира и 7 членов экипажа. Никто из пассажиров не пострадал. Однако из-за этой ситуации более 10 самолетов не могли вылететь и приземлиться в аэропорту.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
крым аэропорт симферополь
Комментировать
Эксклюзив
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
ФАН публикует видео с доставленным по месту прописки Максимом Резником
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 206041 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 111544 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 94791 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68603 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 67614 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru