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Жителей затопленной Керчи попросили пока не пить воду из-под крана

Происшествия
Жителей затопленной Керчи попросили пока не пить воду из-под крана
facebook.com  /  Сергей Бороздин

В Керчи мощные ливни затопили насосные станции. В результате из-за непогоды вышло из строя оборудование, нарушив водоснабжение города. Большая часть оборудования сейчас в воде. Кроме того, из-за подтопления трансформаторных подстанций обесточен центр города, передает ФАН.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей Керчи пока что не пользоваться водой из-под крана для приготовления пищи.

«Усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, в том числе за обеспечением запаса реагентов для работы водоочистных сооружений. Но пока убедительно прошу керчан воздержаться от использования воды в пищу», — сказал крымский глава.

С таким же обращением к горожанам выступил мэр Керчи Серей Бороздин.

«В условиях чрезвычайной ситуации природного характера <...> необходимо воздержаться от употребления воды в пищу и использования продуктов питания, попавших в воду», — написал глава города у себя в соцсетях.

Тем временем генераторы из других регионов республики перебазировали в подтопленные районы. Как обещают в «Крымэнерго», если ситуация в ближайшее время не ухудшится, то вскоре все граждане будут обеспечены электроэнергией. 

Как сообщили ФАН местные жители, сейчас в городе керчане проводят сбор добровольцев, которые будут помогать спасателям и властям разобраться с последствиями непогоды. Собирают только мужчин, способных помочь разобрать постройки, а также оттянуть упавшие деревья или конструкции.

Серьезное происшествие в Керчи не напугало некоторых горожан. Появилось видео, где местные жительницы решили не грустить и отправились купаться по затопленным улицам на надувных матрасах.

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Все новости / Происшествия / Жителей затопленной Керчи попросили пока не пить воду из-под крана
крым керчь затопление
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