Автобус провалился вместе с людьми: керчанин поделился подробностями потопа в Крыму

Мощнейшие ливни, обрушившиеся на крымский полуостров в ночь с 16 на 17 июня, привели к затоплению Керчи и ряда близлежащих поселков. Подробности корреспондент ФАН узнавал у жителей города.

За прошедшие сутки в Керчи выпало более двух месячных норм осадков. В результате наводнения подтопленными оказались десятки улиц, керченская больница имени Н. И. Пирогова, медицинский колледж, коммерческие здания и сотни домовладений.

На помощь жителям города и сотрудникам МЧС поспешили неравнодушные граждане, в том числе бывшие бойцы народного ополчения. С одним из них пообщался корреспондент ФАН.

«Последний раз было такое 17 лет назад. Сейчас от подруги выходил: там на огороде от двухметрового забора осталось сантиметров 40. 1,6–1,7 метров воды где-то. Гаражи, машины — все плавает. Улица Комарова полностью затоплена. Спасатели МЧС вытаскивают людей из окон, на резиновых лодках эвакуируют из домов особо затопленных, которые в низине стоят. Я сейчас девушке помогал: там по колено воды, мать-старушка в шоке. Животные во дворе плавают. Людей там повытаскивали, организовали какой-то пункт помощи. Но сейчас вся вода хлынула оттуда в центр, в район автовокзала. Пролетарская вся в воде — машины по окна. Течение сумасшедшее, еле перешел дорогу, по пояс практически», — рассказывает экс-боец Народного ополчения Крыма Анатолий Грач.

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По его словам, сейчас вода немного сходит, потому что по указанию местной администрации были проломаны бордюры у реки Мелек-Чесме в районе первой поликлиники.

«Сейчас проходил Пролетарскую, угол Еременко, — у людей машины пострадали. Стоят брошенные, явно что в салоне вода. На Труболитейном заводе провалился автобус вместе с людьми. Хотели вытащить его, но МЧС говорит, мол, некогда, надо вытаскивать людей. Администрация, Росгвардия, МЧС — все заняты, все что-то делают», — добавил собеседник ФАН.

Одной из причин затопления экс-боец ополчения считает прорыв дамбы одного из водохранилищ в сочетании с плохой проходимостью ливневой канализации и русла реки Мелек-Чесме.

«Все говорят, что надо эту реку чистить, чтобы такие воды моментально уходили в море, но все всегда одинаково. Вот утром еще успел пробиться туда на Комарова. На Труболитейном заводе в районе поликлиники река уже была десять сантиметров от верха, а в районе автовокзала из-за этого камыша — еще метра полтора от бордюра. Но дело в том, что это же водохранилище прорвало, поэтому такой поток воды», — пояснил он.

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Вместе с тем стоит отметить, что по словам директора ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика, никаких прорывов дамбы водных объектов в районе Керчи не происходило.

«Там никаких дамб нет у нас, это просто обильные осадки, которые вызвали такую ситуацию», — пояснил Новик, опровергнув предположение керчанина.

На месте с утра находится глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он лично осматривает самые проблемные районы. В городе развернут оперативный штаб МЧС, на месте работают более 100 спасателей в разных частях города Керчи. Тем временем местные жители ищут по городу свои уплывшие автомобили.