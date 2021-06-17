Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 12:19
12:14
Общество
Минздрав РФ прорабатывает вопрос платной вакцинации «Спутником Лайт» для мигрантов
12:13
Общество
Град размером с куриное яйцо обрушился на один из районов Краснодарского края
12:10
Происшествия
Обыск в общежитии СПбГУ связан с инцидентом на Красной площади
12:10
Происшествия
Адвокат назвал возможную причину обысков у петербургского депутата Резника
12:06
Политика
Песков сообщил, что углубленного обсуждения Украины на саммите РФ — США не было
12:06
Весь мир
Жителям Техаса разрешили носить оружие без лицензии
12:00
Происшествия
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
12:00
Политика
Песков: участие США в нормандских переговорах не обсуждалось
11:59
Происшествия
На Кубани продолжаются поиски пропавшего ребенка
11:59
Происшествия
Депутату Резнику могут изменить статус по делу о квартире-нарколаборатории
Все новости

Самолеты не могут сесть в Крыму из-за выкатившегося Boeing за пределы взлетной полосы

  /   Обновлено: 17 июня 2021 11:54
Происшествия
Самолеты не могут сесть в Крыму из-за выкатившегося Boeing за пределы взлетной полосы
prt telegram.org  /  Аэрофлотовщина

В аэропорту Симферополя «боинг» авиакомпании Pegas Fly после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался частично на поле, застряв в грязи. Как выяснил ФАН, над полуостровом из-за этого скопилось порядка 10 самолетов, которые наматывают круги. Борт авиакомпании Nordwind перенаправлен в Анапу, туда же отправлены еще два рейса.

В пресс-службе аэропорта Симферополь сообщили, что сама ВПП находилась в нормативном состоянии — пригодном для совершения взлетов и посадок.

«Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована», — сообщили в аэропорту.

Все пассажиры этого рейса на автобусах доставлены в терминал аэропорта. Пока что самолеты в аэропорту Симферополя не принимаются и не отправляются. Сотрудники воздушной гавани занимаются освобождением ВПП.

Ранее ФАН сообщал, что в одном из терминалов аэропорта Симферополь пассажир потерял создание: у него была остановка сердца, мужчина пережил клиническую смерть. Ему оперативно пришли на помощь сотрудники полиции и медики.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Самолеты не могут сесть в Крыму из-за выкатившегося Boeing за пределы взлетной полосы
крым boeing аэропорт симферополь
Комментировать
Эксклюзив
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 178848 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 107115 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 90819 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 67461 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66017 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru