Самолеты не могут сесть в Крыму из-за выкатившегося Boeing за пределы взлетной полосы

В аэропорту Симферополя «боинг» авиакомпании Pegas Fly после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался частично на поле, застряв в грязи. Как выяснил ФАН, над полуостровом из-за этого скопилось порядка 10 самолетов, которые наматывают круги. Борт авиакомпании Nordwind перенаправлен в Анапу, туда же отправлены еще два рейса.

В пресс-службе аэропорта Симферополь сообщили, что сама ВПП находилась в нормативном состоянии — пригодном для совершения взлетов и посадок.

«Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована», — сообщили в аэропорту.

Все пассажиры этого рейса на автобусах доставлены в терминал аэропорта. Пока что самолеты в аэропорту Симферополя не принимаются и не отправляются. Сотрудники воздушной гавани занимаются освобождением ВПП.

Ранее ФАН сообщал, что в одном из терминалов аэропорта Симферополь пассажир потерял создание: у него была остановка сердца, мужчина пережил клиническую смерть. Ему оперативно пришли на помощь сотрудники полиции и медики.