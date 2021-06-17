Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь

Из-за сильных ливней Керчь и ряд близлежащих поселков оказались затоплены. Часть города осталась без электричества. МЧС проводит эвакуацию людей. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уже прибыл на место произошедшего и лично осматривает самые проблемные районы. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

За лодкой главы Крыма плывут сотрудники спасатели МЧС, а не охранники, как уже начали шутить в Сети.

Огорченные происходящим крымчане подсчитывают стоимость предстоящего ремонта затопленных квартир и сожалеют, что подтопившая дома вода не попадет в водохранилища. Многие отмечают, что в такой ситуации ни одна ливневка не справится. Своими переживаниями люди активно делятся в соцсетях, обсуждая происходящее.

«Там, где много воды, и надо строить водохранилище», — пишет Абдуллах Я. «Никакая ливневка не справится, две месячные нормы осадков выпало за ночь. Ливневки вмиг мусором забьются при таком ливне», — говорит Творимир Т.

Pr Scr vk.com / #ЧКХ

Как сообщили ФАН в пресс-службе МЧС, в городе развернул работу оперативный штаб. Спасатели с помощью мотопомп откачивают воду с подтопленных участков. Из сильно подтопленных районов МЧС эвакуируют людей, над пострадавшими участками курсируют беспилотники для фиксации происходящего. На месте работают более 50 спасателей в разных частях города.

Ранее ФАН сообщал о затоплении Керчи и ряда населенных пунктов керченского полуострова из-за выпадения двух месячных норм осадков. Из берегов вышла протекающая через город река Мелек-Чесме.