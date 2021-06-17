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Керчь уходит под воду: город затопило сильнейшими ливнями

  /   Обновлено: 17 июня 2021 10:19
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Общество
Керчь уходит под воду: город затопило сильнейшими ливнями
Prt Scr vk.com  /  Жесть Крым • Симферополь • Севастополь • Керчь

Керчь, 17 июня. Крым накрыли тропические ливни. В восточных районах за ночь выпало две месячных нормы осадков. По состоянию на утро 17 июня больше всех пострадала Керчь и Ленинский район. В отдельных районах проведена эвакуация людей. Об этом сообщает корреспондент ФАН. В город уже приехал глава Крыма Сергей Аксенов.

На территории так называемого керченского полуострова в течение нескольких часов выпало две месячные нормы осадков. В результате часть города и близлежащие населенные пункты оказались подтоплены. Часть города осталась без электричества, а люди местами передвигаются по пояс в воде.

Керчь уходит под воду: город затопило сильнейшими ливнями
Prt Scr instagram.com  / @chp.crimea

Во дворах тоже стоит вода. На текущий момент подтопленными оказались 12 домов, одна больница, эвакуировано 20 человек, в том числе четверо детей.

В Ленинском районе в поселке Приозерное снова снесло дамбу, поселок затопило, как и в прошлые ливни. Сотрудники МЧС эвакуировали оттуда 40 человек, в том числе десять детей.

Керчь уходит под воду: город затопило сильнейшими ливнями
Prt Scr instagram.com  / @chp.crimea

Ранее эксперт рассказал, наполнились ли водохранилища Крыма водой после сильных ливней и помогло ли это улучшить ситуацию с водообеспечением полуострова.

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крым керчь дожди затопление
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