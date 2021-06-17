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Эксперт рассказал, наполнились ли водохранилища Крыма водой после сильных ливней

Общество
Эксперт рассказал, наполнились ли водохранилища Крыма водой после сильных ливней
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

На протяжении последних нескольких недель в разных районах Крыма почти ежедневно идут сильные дожди, которые приводят даже к затоплению целых улиц в городах. Примечательно, что в региональном гидрометцентре сообщили, что 16 и 17 июня ожидаются ливни до 30 мм, а также град, грозы и сильный ветер.

В разговоре с ФАН руководитель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского, профессор Илья Николенко отметил, что это, естественно, положительно влияет на притоки в водохранилища естественного стока.

«В этом году — с января по апрель — наблюдались положительные притоки в водохранилища естественного стока, которые являются источниками водоснабжения Симферополя, Ялты и Севастополя. С января по май в этих водохранилищах фактическое наполнение увеличилось более чем на 40 миллионов метров кубических воды.

В этот период притоки к водохранилищам превышали заборы воды из них. В мае притоки в водохранилища уменьшились, поэтому заборы воды незначительно превышали притоки, несмотря на осадки, которые были в этот период», — отметил эксперт.

Эксперт рассказал, наполнились ли водохранилища Крыма водой после сильных ливней
wikipedia.org  / 17Rising17/CC BY-SA 3.0

По его словам, многолетние метеонаблюдения показывают, что именно в июне выпадают максимальные месячные осадки. Благодаря обильным осадкам с начала месяца объемы водохранилищ увеличились еще больше: в водохранилищах, питающих Симферополь, объем увеличился на 1,5 миллиона кубических метров, Ялты — на 3,2 миллиона, Севастополя — на один миллион.

«Полученные запасы воды даже при отсутствии новых притоков до конца года позволяют обеспечить водой Симферополь при сохранении существующего режима водопользования на шесть месяцев, для Ялты — девять месяцев, а для Севастополя — более года. Следует отметить высокую неравномерность притоков в водохранилища за этот период.

Максимальные притоки в Загорское и Счастливенское водохранилища на прошлой неделе сменились максимальными притоками в Партизанское, которые за 15 июня составляли более одного миллиона кубических метров», — сказал Николенко.

Эксперт рассказал, наполнились ли водохранилища Крыма водой после сильных ливней
Пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского  / 

К сожалению, продолжил собеседник издания, в существующие водохранилища естественного стока притоки приходят по тем схемам водопользования, которые разрабатывались с учетом функционирования Северо-Крымского канала. Увы, по этой схеме часть стоков поверхностных вод, которые образуются при выпадении осадков, нами не используется.

«Так, город Симферополь имеет площадь твердых покрытий более 100 квадратных километров, а при средних осадках июня не менее 50 мм сток поверхностных вод составит не менее пяти миллионов кубических метров, которые с паводком уходят в реку Салгир и далее подпадают в Сиваш.

Такая же ситуация происходит с поверхностными дождевыми водами в приморских городах, которые также сбрасываются в море и при этом стоки дополнительно создают проблемы с качеством морской воды», — обратил внимание руководитель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского.

Тут следует вспомнить замечательные слова американского писателя Джона Стейнбека: «В засушливые годы люди не забывают о богатых водой годах, а во влажные годы теряют всякую память о засушливых годах». Поэтому в стратегических планах развития водной отрасли Крыма необходимо помнить об этой фразе, констатировал Илья Николенко.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему Крым не сможет полностью перейти на зеленую энергетику в случае такой необходимости. Причем многие специалисты говорят, что нужно развивать все виды энергетики, поскольку никто точно не знает, какая из них в будущем может оказаться самой выгодной.

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крым севастополь вода
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