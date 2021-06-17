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Посещение самого большого лавандового поля в Крыму станет платным

Общество
Посещение самого большого лавандового поля в Крыму станет платным
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

С 21 июня вход на территорию самого большого и популярного лавандового поля в Крыму станет платным. Об этом сообщается на странице Тургеневской агрофирмы в Instagram.

«Мы до последнего оттягивали введение платного посещения наших лавандовых полей. Но многочисленные обращения туристических компаний, привозящих организованные и не организованные группы, с просьбами обеспечить базовые услуги и упорядочить значительный туристический поток, плюс участившиеся в последнее время варварские случаи уничтожения нашей собственности заставили пойти на эту меру», — сообщает фирма.

Билет будет стоить 300 рублей, предусмотрены льготы для определенных категорий граждан. На поле будут установлены бесплатные туалеты, для организованных групп появится платная парковка, увеличится количество бесплатных паркомест.

Собранные средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и улучшение предоставляемых услуг.

Посещение лавандового поля под Бахчисараем станет платным
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

В Сети эта информация вызвала одобрение — многие крымчане считают, что тяжелый труд аграриев не должен быть затоптан туристами, а платный вход заставит посетителей пересмотреть свое поведение.

«Все правильно! Мне не жалко заплатить за ваш труд 300 рублей. Спасибо, что пускаете в свои владения. Скоро все привыкнут», — считает Наталья.

«Полностью согласна как фотограф. Удивлена еще, что в прошлом году этого не сделали. Любой труд должен оплачиваться достойно», — пишет Марина.

«Все правильно, закон энергообмена, 300 рублей — это символическая плата. Все, что дешево или бесплатно, никогда не ценится, а лаванда — это визитная карточка Крыма. Уход за лавандой — это труд, и он должен быть оплачен», — считает Ольга.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, как преобразится Джанкой в составе Российской Федерации. Крымский блогер рассказал о главных изменениях, произошедших в городе в 2014 года.

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Посещение самого большого лавандового поля в Крыму станет платным
Посещение самого большого лавандового поля в Крыму станет платным
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