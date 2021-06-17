Разница в ценах на пляжный отдых в Ялте и Сочи удивила российских туристов

На юге России только начинается высокий сезон, однако уже сегодня людей в прибрежных городах больше, нежели обычно. Многие россияне с удовольствием едут отдыхать на отечественные курорты в связи с закрытием границ с другими странами.

Традиционно самые популярные направления среди туристов — это Крым и Краснодарский край. Люди выбирают эти места для отдыха за их невероятные виды, которые открываются с берега Черного моря, великолепную природу, теплое море и жаркое солнце. С началом сезона пользователи соцсетей начали делиться фотографиями с отдыха и сравнивать цены на продукты, услуги на пляжах и в отелях.

Так, в Сети опубликовали фото на пляже в Лазаревском — микрорайоне города Сочи. На стенде указывается, что взять в аренду лежак на половину дня стоит 300 рублей, на весь день — 500 рублей, бунгало стоит 2000 рублей за полный день, VIP-зона — 700 рублей. При этом участникам Великой Отечественной войны все перечисленные услуги предоставляются бесплатно.

Pr Scr vk.com / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Корреспондент ФАН решил лично узнать, какие цены на подобные услуги в Ялте — курортной столице Крыма. Так, на Приморском пляже, который сегодня оборудован всем необходимым для комфортного отдыха и очень востребован среди туристов, стоимость проката лежака на полный день составляет 500 рублей, большого мягкого диванчика (на фото ниже) — 3000 рублей в день. При этом услуги предоставляются только до 18 часов.

«Насколько я знаю, у нас такие же цены, как и в Сочи. Это связано, конечно, с высоким спросом, людей очень много, и тем, что недавно была проведена полная реконструкция пляжа, была проделана большая работа. Поэтому и цены на услуги выросли соответственно. Конечно, если бы всего этого не было и все оставалось в таком же убогом виде, как при Украине, то, думаю, цена была бы минимум на 50% меньше», — прокомментировал ситуацию с высокими ценами на услуги один из работников пляжа.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Разница в цене аренды большого дивана на пляже в Ялте и бунгало в Сочи сильно удивила туристов. Но при этом большинство говорят, что пусть лучше на пляжах будут предоставлять качественные услуги, хоть и за относительно высокую цену, но зато будет видно, на что уходят деньги: на уборку территории, работу аниматоров, бесплатные души, спасателей и многое другое. Другие же отмечают, что цены должны быть более скромными, потому что они не всем по карману. Тем же, кто не хочет арендовать шезлонги, всегда можно расположиться на песочке или гальке на полотенце.

«Я отдыхала в Сочи, цены там действительно примерно такие же. Это касается аренды лежаков, цен на пиво, рестораны и все остальное. Я понимаю, что спрос высокий, поэтому и цены подняли, но меня это все равно возмущает, потому что среднестатистическая российская семья, получается, не может себе позволить полноценный отдых ни в Ялте, ни в Сочи. Мне кажется, с этим явно нужно что-то делать», — считает Татьяна, туристка из Московской области.

Напомним, ранее ФАН составил рейтинг лучших курортов Крыма для отдыха с детьми. Один из главных советов — планировать свой отпуск заранее, чтобы можно было успеть забронировать лучшие места.