Власти Ялты готовы ввести свои ограничения из-за коронавируса

Глава Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе планируется ввести свои ограничения в связи с коронавирусом наряду с теми, которые уже соблюдаются по всему Крыму.

В частности, на своей странице в Facebook она сообщила, что городское руководство вынуждено принять новые ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и на ЮБК. Какие именно будут приняты ограничения, она пока не сообщила.

«Прекрасно понимаю, насколько важен курортный сезон и для жителей, и для бизнеса, и для наших гостей. Но с учетом сложившейся ситуации, кроме того, что соблюдаем принятые для всего Крыма ограничения (они тоже могут быть ужесточены), вводим свои! Опубликуем постановление — расскажу подробней», — заявила мэр Ялты.

При этом она призвала ялтинцев и гостей города соблюдать ограничительные меры, которые и так уже действуют на полуострове: запрет на работу развлекательных центров в выходные и праздничные, запрет на работу хостелов, работа общепита с организацией посадочных мест до 50% от вместимости, ограничение по заполняемости залов театров и кинотеатров до 75%.

«Не забываем главное — соблюдение масочного режима! Особенно в общественном транспорте и закрытых помещениях. Социальная дистанция», — сообщила глава курортного города.

Также она напомнила, что выездные бригады филиала ФМБА продолжают работать по заявкам предприятий, где врачи могут вакцинировать сразу всех сотрудников. Кроме того, прививку можно сделать в мобильном пункте на площади Советской у городской администрации.

Ранее ФАН рассказывал, что иностранцы специально едут в Россию и предлагают деньги, чтобы привиться. Многие заграничные граждане интересуются этой темой, но не могут пока попасть в Россию из-за закрытых границ.