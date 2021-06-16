Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 18:03
18:01
Новороссия
Донбасс сегодня: снайперы ВСУ расстреливают камеры ОБСЕ, силовики Киева дезертируют группами
18:00
Экономика
Сенатор Кондратенко оценил ситуацию с наличием фермерской продукции в магазинах
18:00
Спорт
«Фавориты пока смотрятся тяжеловато»: Алексей Игонин о «группе смерти» на Евро-2020
17:59
Шоу-бизнес
Фанаты Элизабет Херли пришли в восторг от ее нового образа
17:58
Евро 2020
Сборная России обыграла Финляндию и оформила первую победу на Евро-2020
17:58
Происшествия
Правоохранители задержали члена банды Басаева
17:58
Общество
Эксперт Панов прокомментировал идею вакцинации работников в сфере обслуживания
17:57
Экономика
Депутат Гартунг рассказал, как снизить цены на металл в России
17:56
Политика
Кадры с прогулкой Псаки вокруг виллы Ла-Гранж появились в Сети
17:54
Происшествия
Больше 150 пожаров: новосибирцы жалуются на подростков, поджигающих тополиный пух
Все новости

Власти Ялты готовы ввести свои ограничения из-за коронавируса

Общество
Власти Ялты готовы ввести свои ограничения из-за коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Глава Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе планируется ввести свои ограничения в связи с коронавирусом наряду с теми, которые уже соблюдаются по всему Крыму. 

В частности, на своей странице в Facebook она сообщила, что городское руководство вынуждено принять новые ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и на ЮБК. Какие именно будут приняты ограничения, она пока не сообщила.

«Прекрасно понимаю, насколько важен курортный сезон и для жителей, и для бизнеса, и для наших гостей. Но с учетом сложившейся ситуации, кроме того, что соблюдаем принятые для всего Крыма ограничения (они тоже могут быть ужесточены), вводим свои! Опубликуем постановление — расскажу подробней», — заявила мэр Ялты.

При этом она призвала ялтинцев и гостей города соблюдать ограничительные меры, которые и так уже действуют на полуострове: запрет на работу развлекательных центров в выходные и праздничные, запрет на работу хостелов, работа общепита с организацией посадочных мест до 50% от вместимости, ограничение по заполняемости залов театров и кинотеатров до 75%.

«Не забываем главное — соблюдение масочного режима! Особенно в общественном транспорте и закрытых помещениях. Социальная дистанция», — сообщила глава курортного города.

Также она напомнила, что выездные бригады филиала ФМБА продолжают работать по заявкам предприятий, где врачи могут вакцинировать сразу всех сотрудников. Кроме того, прививку можно сделать в мобильном пункте на площади Советской у городской администрации.

Ранее ФАН рассказывал, что иностранцы специально едут в Россию и предлагают деньги, чтобы привиться. Многие заграничные граждане интересуются этой темой, но не могут пока попасть в Россию из-за закрытых границ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Ялты готовы ввести свои ограничения из-за коронавируса
туристы ялта ограничения
Комментировать
Эксклюзив
Связи с Обамой и банковское прошлое: что известно о новом после США в Израиле
Связи с Обамой и банковское прошлое: что известно о новом после США в Израиле
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 75124 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 74434 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 62616 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 52274 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 43856 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru