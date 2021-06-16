Иностранцы специально едут в Россию и предлагают деньги, чтобы привиться

Граждане иностранных государств специально приезжают в Россию, чтобы получить одну из трех вакцин, зарегистрированных сегодня в стране. Об этом во время расширенного заседания Совета Общественной палаты Крыма по вопросу ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 заявил профессор КФУ имени В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин, передает ФАН.

Во-первых, он призвал население охотнее прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.

«В Россию приезжают иностранцы, предлагают деньги, чтобы привиться. Внутри страны же не все пользуются бесплатной возможностью вакцинироваться», — сказал Кубышкин.

По его словам, увеличение количества зараженных коронавирусом — это ожидаемый процесс, так как он никак не связан с сезоном. Просто сейчас многие расслабились и пренебрегают средствами защиты, что и приводит к фиксируемому росту. Поэтому сегодня главное — «подстегивание собственной иммунной защиты», то есть вакцинация. Благодаря этому через несколько лет коронавирус хоть и будет присутствовать, но станет слабовирулентным.

Что же касается иностранцев, то граждане других государств действительно часто интересуются, можно ли получить российскую вакцину на территории РФ, так как в их стране она еще, допустим, не зарегистрирована. Пока возникают сложности с самой поездкой из-за закрытых границ, однако интерес есть. При этом ФАН ранее рассказывал, что 78-летний гражданин США смог получить прививку «Спутником V» в Евпатории. По словам мужчины, сделать прививку — это правильно.

Отметим, на сегодняшний день в России зарегистрированы три отечественные вакцины против COVID-19. Речь идет о вакцинах: «КовиВак» от ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН, «Спутник V» от НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.