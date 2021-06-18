Очевидцы рассказали, как пытались спасти попавшего в рыболовные сети дельфина в Крыму

Маленького дельфиненка пытались спасти туристы и сотрудники МЧС в Крыму. Его несколько часов держали в морской воде у побережья, чтобы не допустить перегрева. Неравнодушные держали над маленьким млекопитающим зонтики и предлагали посильную помощь спасателям.

Про операцию по спасению дельфиненка ФАН рассказала ее участница, жительница Симферополя Зоя.

«Всегда очень важно не пройти мимо. Иногда от этого зависит чья-то жизнь. И неважно, человек это или животное. Иногда это даже дельфин. Более трех часов на руках в воде, два сгоревших человека под палящим обеденным солнцем в ожидании волонтеров, постоянный мониторинг состояния и непрекращающиеся телефонные звонки с вопросами о его состоянии», — рассказала ФАН очевидица событий.

Малыша заметили совсем близко к берегу, волны мешали ему вернуться в море. Было видно, что дельфиненок очень слаб, очевидно, он отбился от матери. Также люди увидели, что на его теле были раны.

«Все тело было изрезано в мелкую сетку. По предположениям, попал в траулерную сеть. Мать, скорее всего, погибла. Он был один и очень слаб. Плыл практически на боку», — добавила Зоя.

Как призналась участница операции по спасению млекопитающего, мало кто знал, что именно нужно в такой ситуации делать и к кому обращаться за помощью. Первых, кого призвали на помощь, — сотрудников крымского МЧС. Спасатель Андрей Сауляк сменил Зою и держал маленького дельфина на руках, пока на помощь не прибыли волонтеры крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». Они осмотрели и забрали малыша, но спустя время стало известно, что дельфиненок не выжил.

«Я успела назвать его Малыш, для себя. Час на руках — это незабываемо... Из центра изучения дельфинов сказали, что он рекордсмен по продолжительности жизни в таком состоянии. Значит, мы все делали правильно, значит, у других дельфинят есть шанс. Главное, с нашей стороны сделать для этого все возможное», — рассказала Зоя.

В центре «Безмятежное море» напомнили правила поведения с выброшенным к берегу живым дельфином: его нельзя сталкивать обратно в море, нужно следить, чтобы кожный покров животного не высыхал, постоянно смачивать его водой, обильно поливать водой хвост и плавники. При этом нельзя закрывать дыхало, иначе дельфин задохнется. Необходимо сделать навес от солнца, чтобы избежать ожога, который дельфин с легкостью может получить. Если найденное вами животное находится в воде и прибивается к берегу, воспрепятствуйте его столкновению с камнями или скалами, но ни в коем случае не вытаскивайте его из воды.

Также дельфина не нужно беспокоить, поднимать его, фотографироваться с ним, тянуть за плавники, переворачивать на спину, на бок. Постарайтесь прикасаться к нему как можно меньше, чтобы не причинять лишний стресс.

«Сообщите ваше точное местонахождение. Наша ветеринарная группа будет немедленно выезжать на место, также вы получите консультацию по телефону, пока она в пути», — сообщили волонтеры крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

Номера телефонов волонтеров центра «Безмятежное море»: +7(978)032-68-52, +7(916)409-01-48. Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму был найден дельфин с необычной формой хвоста в форме трезубца. Некоторые шутили, что это к берегам приплыли «украинские боевые дельфины».