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Эксперты торговли назвали «виновных» в росте цен на некоторые продукты в Крыму

Общество
Эксперты торговли назвали «виновных» в росте цен на некоторые продукты в Крыму
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

Извечный вопрос цен каждый день волнует немало россиян, в том числе жителей Крымского полуострова. Их беспокоят вопросы ценообразования, доступности некоторых категорий товаров и торговых сетей, как прожить на прожиточный минимум и многие другие. И на некоторые из них ответили эксперты в ходе пресс-конференции «Торговля и ценообразование в Крыму: проблемы и перспективы», обсудив такие важные темы, как конкурентоспособность крымских товаров на территории России, ценообразование, необходимость централизованной логистической системы, а также сравнив цены на полуострове и в других регионах.

«У нас минимальная стоимость месячного набора продуктов — 5105 тысяч рублей, и я вам скажу, он соизмерим с южным федеральным округом, у нас эта стоимость меньше, чем у наших соседей из Краснодарского края и Севастополя, она примерно соизмерима, но, так или иначе, в абсолюте меньше. Это статистические данные», — сообщил министр промышленной политики Республики Крым Александр Троянов на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он также отметил, что на некоторые категории товары в Крыму цены значительно ниже, чем в том же Краснодаре. Напомним, ранее ФАН проводил собственное сравнение крымских и краснодарских цен, с результатами которого можно ознакомиться здесь.

Эксперты торговли назвали «виновных» в росте цен на некоторые продукты в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Что же касается вопроса роста цен, тут немалую роль играет логистическая система, а также структура торговли, которая в Крыму устроена несколько иначе, чем по всей России.

«У нас недостаточное количество сетевых магазинов, в сравнении с другими крупными центрами Российской Федерации, в Крыму их в два-три раза меньше, но у нас много магазинов у дома. И, это мнение директора федерального департамента торговли Никиты Кузнецова, что, если вы наладите нормальную оптовую торговлю, у вас будут нормально функционировать логистические комплексы, тогда ценообразование совершенно иначе будет происходить и есть возможность в перспективе обеспечить обмен товарами — там целый комплекс положительных моментов», — отмечает председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.

Это даст возможность магазинам у дома закупать хорошие товары по оптовым ценам, что поспособствует снижению стоимости продуктов. Он также сообщил, что уже запланировано строительство двух логистических комплексов в Крыму — с ними получится выстраивать систему ценообразования грамотнее, несмотря на то, что на цены влияет очень много факторов, таких как спрос, санкции и другие. Но ожидать их появления в ближайший год не стоит.

А заведующая кафедрой финансов и кредита Университета экономики и управления, эксперт в области финансов и торговли Светлана Немирович предложила решение проблемы с ценами уже сейчас.

«Нужен диалог между потребителями, властью и бизнесом. Еще к этому диалогу необходимо привлечь и девелоперов, и других участников рынка. Здесь, в этом зале, должны сидеть и производители, потому что конечная цена продуктов питания в магазине формируется во всей цепочке», — предлагает Немирович.

Она считает, что решение этого вопроса должно объединить общество единой целью — создание выгодных условий для всех. Ранее ФАН рассказывал, что экономист Александр Роджерс объяснил, почему в Крыму растут цены на товары, продовольствие и услуги. По его мнению, ответственность за это лежит целиком на спекулянтах, из-за которых морковь и свекла стали стоить 100–150 рублей за килограмм.

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крым цены цены на продукты ценообразование
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