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Экс-чиновник из Крыма решился на безрассудный эксперимент, питаясь на 170 руб. в день

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:56
Общество
Экс-чиновник из Крыма решился на безрассудный эксперимент, питаясь на 170 руб. в день
pixabay.com  / 

Симферополь, 16 июня. Бывший глава Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов решил провести интересный социальный эксперимент, в котором он хочет проверить, можно ли питаться взрослому человеку на 170 рублей в день.

Он отметил, что перед экспериментом намерен сдать общий анализ крови, чтобы понять, как организм будет реагировать на новую диету, а также составить оптимальный рацион питания, но при этом не питаться одной картошкой или макаронами, передает ФАН.

«Друзья, видимо, безрассудному эксперименту по (про)питанию на 170 р./день быть! Делитесь опытом, пожалуйста: где какая рыбка недорогая, молочка, яйцо куриное? «Ашан», привоз, кубанка или «Пуд»?» — написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

Причиной такого эксперимента, по всей видимости, стало заявление Министерства промышленной политики Республики Крым, в котором было сказано, что стоимость минимального набора продуктов для одного человека в регионе на месяц составляет 5105 рублей, или около 170 рублей в день. Спиридонов пояснил, что он с супругой тратит на еду в месяц порядка 20-25 тысяч, не считая заходов в кафе. 

«Мне не столько интересно, смогу ли я пропитаться на 170 рублей в день, сколько любопытно знать, насколько я похудею за этот месяц. Не хайпа ради, но правды для», — указал он.

В связи с этим пользователи Сети уже начали давать ему дельные советы по этому поводу. Так, например, одни люди советуют идти рыбачить, а другие — покупать фрукты, овощи, молоко и куриные яйца в деревнях или селах, потому что там и дешевле, и качественней продукты.

«Пользы простой русской еды — каши — никто не отменял. Просто и дешево. А фрукты-овощи полезней и приятней брать со своего огорода», — отметил Анатолий Петров.

«А если, к примеру, заехать в гости к старому другу и посидеть, плова поесть, не выходя за рамки бюджета, это будет нарушением эксперимента?» — поинтересовался Рустам Аблялимов.

Вместе с тем люди начали даже делиться бюджетными рецептами разных вкусных блюд, благодаря чему можно существенно сэкономить и деньги, и время. ФАН будет следить за экспериментом Александра Спиридонова.

Ранее сообщалось, что Украина решила обложить жителей полуострова налогами. Тем самым, по мнению члена комитета Совета Федерации Ольги Ковитиди, Киев признал Крым частью Российской Федерации.

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россия крым эксперимент
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