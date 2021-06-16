Роспотребнадзор настаивает на вакцинации работников сферы обслуживания в Крыму

В Крыму проходит расширенное заседание Совета Общественной палаты республики по вопросу ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Во время заседания глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что сегодняшняя ситуация с распространением коронавируса требует введения дополнительных ограничительных мероприятий.

В первую очередь она предложила проводить обязательную вакцинацию в Крыму для людей, которые задействованы в сфере оказания услуг в санаториях, гостиницах, лагерях, а также в сфере общественного питания и транспорта. Исключения могут быть только для тех, кому по состоянию здоровья нельзя делать прививку.

«Никто не заставляет вакцинироваться медработников, но есть агитация на работе, конечно. Я считаю, как гражданин, что вакцинироваться — это обязанность медицинского работника», — озвучил тем временем замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Наталья Пеньковская же, выступая, озвучила такие предложения относительно введения ограничения из-за ситуации с коронавирусом.

Ограничить работы мест общественного питания с 22 до утра. Исключение — транспорт и работа на вынос.

Запретить увеселительные мероприятия: работу дискотек, кальянных, клубов.

Вместо 75% билетов в театры и кинотеатры продавать 50%.

Прекратить продавать пищевую продукцию в кинотеатрах.

На время прекратить проводить детские мастер-классы и обучение в торговых центрах в выходные дни.

Ограничить использование общественного транспорта лицами старше 65 лет.

Запретить проведение выпускных вечеров и проведение общегородских массовых мероприятий.

В свою очередь вице-премьер Ирина Кивико заявила, что руководству Крыма не хочется вводить такие ограничения, которые были в 2020 году. Ведь именно тогда были выплачены колоссальные средства в качестве поддержки предпринимателей, а сегодня найти в бюджете средства на здравоохранение, как в прошлом году, намного сложнее.

Отметим, что на сегодняшний день в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности: в частности, нужно носить маски при посещении общественных мест (в транспорте, магазинах), соблюдать социальную дистанцию не только в очередях, но и на улице, а в кинотеатрах, театрах и заведениях общественного питания ограничено количество посадочных мест.