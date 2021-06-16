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Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят в «Артек»

Общество
Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все хотят в «Артек»
artek.org  /  МДЦ «Артек»

16 июня 1925 года открылась первая смена в знаменитом пионерском лагере «Артек». В четырех больших брезентовых палатках на берегу небольшой реки расположились 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Уже на следующий год здесь появились легкие фанерные домики, а в 1930 здесь построили зимний корпус, и лагерь стал работать круглый год.

«С тех пор прошло 96 лет! «Артек» растет и развивается: строятся новые лагеря, открываются программы, и все больше мальчишек и девчонок имеют возможность приехать в лучший лагерь страны. Сегодня «Артек» — это образовательные программы различной направленности и современные передовые технологии, уютные и комфортабельные корпуса, неиссякаемый поток детской энергии и самых смелых идей, вековая история и невероятное место, возможность развиваться и совершенствоваться каждому», — рассказали в пресс-центре МДЦ «Артек».

Иностранцы рассказали о желании приехать в Крым и увидеть, почему все так хотят посетить «Артек»
artek.org  / МДЦ «Артек»

Легендарный лагерь продолжал работу и во время Великой Отечественной войны, и во время распада Советского Союза. Лишь однажды он прекратил свою работу — еще при Украине в 2009 году из-за серьезных проблем с финансированием. После того как Крым воссоединился в Россией, расцвел и лагерь. В 2014 году в лагере начались капитальный ремонт и масштабное благоустройство территории. И сегодня традиционно «Артек» — это мечта многих поколений детей.

«Кто из нас не мечтал в детстве попасть в легендарный «Артек»? Вот и я мечтала. Но реализовать мечту удалось спустя годы, отправив на отдых ребенка. Мой ребенок активно занимается спортом, и за все ее заслуги ей досталась бесплатная путевка. Мой ребенок встретил в лагере 2018 год и запомнит этот праздник на всю жизнь. Для них на сцене выступал Митя Фомин, их возили в путешествие по Крыму. Вожатые — лучшие люди на Земле, дети их просто обожают, а благодаря ежедневным фотоотчетам я не просто была спокойна, а будто бы и сама побывала в этой смене», — рассказала ФАН жительница Ленинградской области Ольга Своренко.

Для иностранцев двери «Артека» открыты так же, как и для сограждан. Сюда часто приезжают делегации из Америки, Франции и Китая. Дети из Великобритании, Германии, Канады, Испании, Сирии и Японии наравне с русскими отдыхают в лагере. Так, только за период с 2014 по 2019 год в «Артеке» отдохнуло более 1500 детей из-за рубежа.

«Артек» мы знаем. Для нас это как Пушкин или Ленин, это в России, там интересно и весело. Жаль, что пока невозможно там побывать из-за закрытых границ. Но мне было бы очень интересно побывать в этом лагере и понять, почему и что так влечет туда многих детей», — рассказал ФАН 16-летний житель Германии Йосеф Бронц.

Как говорит директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко, «Артек» — это объект государственного значения, государственная поддержка делает его по-настоящему уникальным, большим и доступным. Ранее правительство утвердило программу развития «Артека», которая определит его судьбу до 2025 года. Поэтому сегодня перед руководством МДЦ стоят большие задачи: сделать «Артек» еще более комфортным, интересным, а главное — доступным для еще большего числа детей из России и со всего мира.

Уже вечером ребят с днем рождения «Артека» поздравит артековец 1966 года Олег Газманов, встреча с которым пройдет в режиме ZOOM-конференции. А после для детей проведут премьерный показ художественного фильма «Артек». Большое путешествие».

Ранее в интервью ФАН житель Судака рассказывал, каким было его детство в советском Крыму, как его принимали в пионеры в «Артеке» и какие моменты из его детства на полуострове ему запомнились больше всего.

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крым артек детский лагерь
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