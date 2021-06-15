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Эксперты рассказали, почему Крым не может полностью перейти на зеленую энергетику

Общество
Эксперты рассказали, почему Крым не может полностью перейти на зеленую энергетику
pixabay.com  / 

15 июня во всем мире отмечается Всемирный день ветра. Впервые его начали праздновать в 2007 году в Европе, а уже спустя два года он получил статус всемирного. В этот день проводятся тысячи разных мероприятий во многих странах: встречи с экспертами, проходят лекции, семинары, организовываются экскурсии на ветровые станции.

Цель всего этого — привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики, поскольку, по мнению экспертов, данный вид энергии может дать возможность решить ряд проблем, причем не только энергетического, но и экологического, а также экономического характера.

Первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Виктор Крылов в комментарии ФАН рассказал, что на территории полуострова находятся сейчас семь ветряных электростанций, при этом первые ветроустановки начали появляться еще в 1995 году. Однако сейчас многое оборудование уже изношено, а из-за санкций приходится ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии оборудование только собственными силами эксплуатируемых предприятий.

Эксперты рассказали, почему Крым не может полностью перейти на зеленую энергетику
Федеральное агентство новостей  / 

Полностью перейти на альтернативные источники энергии в Крыму невозможно из-за их нестабильной работы. Это касается и солнечных электростанций. В совокупности такие электростанции покрывают сейчас около 27% всех потребностей полуострова в электроэнергии. Но развивать это направление сейчас сложно, поскольку действуют санкции, которые и создают основные проблемы для этого.

Известно, что в России в 2020 году стоимость электроэнергии от ветряных станций в среднем составила порядка 6,3 руб./кВт.ч, от солнечных — 9,5 руб./кВт.ч, АЭС — 5,1 руб./кВт.ч, новых парогазовых установок — 3,6 руб./кВт.ч. Эксперты уверены, что с развитием технологий возобновляемой энергетики она может стоить столько же, сколько и традиционная.

Отметим, что за последние 10 лет стоимость оборудования для ветряных и солнечных электростанций снизилась в среднем на 50%. При этом постоянно повышается их надежность и эффективность. Однако перейти всем полностью на зеленую энергию точно не получится, поскольку для этого нужны как минимум определенные стабильные погодные условия, что в природе, по сути, невозможно, сообщают ученые.

Эксперты рассказали, почему Крым не может полностью перейти на зеленую энергетику
Global Look Press  / Ralph Lauer / ZUMAPRESS.com

Большинство экспертов отмечает, что в век развития технологий возможно и такое, что ученым удастся сделать прорыв и создать или найти нечто, что сможет заменить всю привычную для нас энергетику, в том числе зеленую. Однако они говорят, что нужно развивать все виды энергетики, поскольку никто точно не знает, какая из них в будущем может оказаться самой выгодной.  

Примечательно, что с 2014 года энергопотребление в Крыму выросло на 50%, а по отношению к прошлому году — на 10%, что говорит о стремительном развитии российского полуострова. В связи с этим тот профицит электроэнергии, который есть сейчас, может быть исчерпан при тех же темпах развития уже через пять лет. Однако власти Крыма уже решают эту проблему вместе с учеными и специалистами.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что россияне резко высказались о планах продолжать поставки газа через Украину. Многие люди считают, что киевское руководство не заслужило такой щедрости от российского народа.

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россия крым зеленая энергетика
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