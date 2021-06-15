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Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
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Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети

Видео
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Prt Scr vk.com  /  ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН

Симферополь, 15 июня. Туристки опубликовали в Сети видео, на котором они хотели показать цены на овощных рынках в Крыму, а также проверить гостеприимство местных жителей. Однако после непродолжительного времени продавцы на рынке начали возмущаться тем, что ведется видеосъемка без их разрешения и что съемку якобы нужно согласовывать с администрацией рынка.

На самом деле ничего согласовывать не нужно — закон на стороне туристов. Это видео быстро разлетелось по социальным сетям и уже успело стать вирусным. В комментариях люди разошлись во мнениях: одни защищают туристов, другие — продавцов на рынке, передает ФАН.

«Я лично не понимаю, в чем причина такой реакции. Люди просто захотели поснимать цены в Крыму, а тут такое. Действительно, чего так странно повели себя эти продавцы», — отметила Наталья Небытова.

«Похоже, что девушки находятся на рынке в каком-то селе, где народ ни камер, ни блогеров никогда и не видел. Людей понять можно, потому что им стало страшно, и это — обычная защитная реакция, ничего нового. Говорю вам как психолог», — заявил Константин Арбувин.

Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Prt Scr vk.com  / ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН

«Надеюсь, что никто не будет судить всех нас, крымчан, по этому видео. К сожалению, еще не до всех уголков полуострова дошли технологии, я не говорю уже о знании законов. Приезжайте в Крым, всегда будем рады видеть всех соотечественников», — подчеркнула Лилия Крымская.

«Ситуация немного спорная, хотя и понятно, что авторы видео имели право все снимать на рынке, в том числе цены, продавцов и все остальное. В итоге получилось то, что получилось, и какой в этом всем смысл?» — задается вопросом Сергей Коновалов.

Вместе с тем некоторые пользователи Сети назвали подобного рода ролики некой заготовкой, поскольку якобы эти девушки постоянно пытаются спровоцировать конфликт с людьми на видео, чтобы затем это опубликовать у себя на YouTube-канале. Так это или нет, неизвестно, однако точно понятно одно — закон они не нарушали.

«Эта девочка не поняла, почему люди не хотят, чтобы их снимали. А причина — не в отсутствии гостеприимства крымчан, а в том, что много развелось блогеров. Они снимают какие-то кадры, а потом выкладывают их со своими комментариями, очень далекими от действительности. Вот и вся правда сермяжная», — написал Николай Тимошенко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что блогеры показали крымскую курортную столицу — Ялту, утопающую в потоке туристов. Людей уже настолько много, что вечером пройти по набережной города становится проблематично.

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россия туристы крым
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