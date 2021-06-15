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Благодаря обильным ливням из Крыма ушла засуха

Общество
Благодаря обильным ливням из Крыма ушла засуха
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Обильные осадки в Крыму привели к улучшению ситуации с водообеспечением полуострова — дождливые май и июнь значительно пополнили водохранилища. Засуха отступила, и теперь графики подачи воды ни горожанам, ни фермерам не грозят.

Так, по последним данным, Счастливенское водохранилище, питающее Ялту и соседние поселки, сейчас заполнено на 70% — это 8,14 миллиона кубометров, а Загорское — на 46% — 12,46 миллиона кубометров. По некоторым расчетам, этой воды хватит на бесперебойное обеспечение Ялты до января 2022 года.

Аянское водохранилище после ливней заполнено на 71%, Партизанское — на 25%, а в Симферопольском на данный момент скопилось больше 6,5 миллиона кубометров воды. Таким образом, в общей сложности водохранилища, питающие крымскую столицу, пополнились на пять миллионов кубометров.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что при правильном использовании этих запасов воды в Крыму хватит на обеспечение как бытовых потребностей, так и сельскохозяйственных.

В целом же сейчас эксперты и ученые надеются, что ситуация с водой должна улучшиться еще и за счет того, что в Крыму наступает дождливый цикл, который раз в пять-семь лет сменяется на засушливый. 

Тем не менее нельзя забывать о неудобствах, нанесенных стихией из-за недостаточного количества и неподобающего состояния ливневок в городах Крыма. Ранее ФАН рассказывал, что водителям пришлось пробираться «вплавь по «Тавриде», а в Феодосии грязное «море» было везде. Симферополь и Ялту также не обошли стороной потопы, в результате чего в столице занялись проектированием ливневок.

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