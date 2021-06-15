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Аншлаг в Судаке: крымский блогер показал заполненный туристами город

Общество
Аншлаг в Судаке: крымский блогер показал заполненный туристами город
Pr Scr youtube.com  /  Александр Михайленко

Несмотря на то, что сейчас только начало лета, в некоторых курортных городах Крыма аншлаг. Вот и Судак наводнили туристы. Так много туристов город давно не видел. Популярный крымский YouTube-блогер Александр Михайленко показал своим подписчикам заполненную набережную.

Автор видео провел виртуальную экскурсию по кипарисовой аллее, спустился к морю и прогулялся вдоль набережной, показал закат, очередь за чебуреками и где самая вкусная шаурма в городе, ознакомил с ценами.

«У нас уже все заведения открылись, все работает, функционирует. <…> Сами видите, людей прибавилось, как и в Ялте. Много людей. Судак, наверное, второй по наполняемости город в Крыму», рассказывает Александр.

Далее он показал благоустроенный судакский пляж и чистое море. Купающихся уже не было — вода еще не прогрелась настолько, чтобы совершать вечерние заплывы. Цена на шезлонги — 150 рублей за час, четыре часа стоят 450 рублей. Также блогер отметил, что на выходе с пляжа установили краны, где можно смыть с ног песок перед выходом на набережную.

В Судаке аншлаг: популярный крымский блогер показал заполненный туристами город
Pr Scr youtube.com  / Александр Михайленко

В процессе съемки ролика Александр встретил многих своих подписчиков, которые по его просьбе рассказали о стоимости за проживание. Цены варьируются в диапазоне от 600 рублей за комнату в частном секторе, 1200 рублей за номер с удобствами, до 2500 рублей в отеле с бассейном.

«Мы остановились в «Горизонте», за семь дней на троих заплатили 36 500 рублей, с удобствами. Мы довольны, нам очень нравится. Природа, все хорошо, и пляж отдельный. В море купались холодно, но нам все равно. Местные, они, наверное, еще не будут купаться, а мы будем», делятся с Александром подписчицы из Луганской области.

«Людей очень много. Наш отель «Бастион» полный, в соседних тоже мест нет. Есть в частном секторе. Но море еще прохладное, +17 градусов. Через неделю прогреется, наверное», пишет Елена.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о еще одном потрясающем видео от Александра Михайленко, в котором он провел зрителей опасными горными тропами от Бугаза до Солнечной Долины и показал такие крымские виды, которые видел даже не каждый местный житель.

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