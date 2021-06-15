Выяснились подробности случая в Крыму, где пограничник пригрозил задержанием рыбакам

13 июня в Сети появилось видео, на котором сотрудник погрануправления ФСБ в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, находясь на одном из морских пирсов, пытается провести задержание одного из рыбаков. В какой-то момент сотруднику пришлось даже достать оружие, но пользоваться он им не стал.

Что произошло

Этот случай моментально привлек внимание других рыбаков и зевак, находящихся поблизости, а само видео вызвало резонанс в социальных сетях. Начала происшествия на видео нет (запись обрезана), однако на кадрах запечатлен факт того, что нарушитель действительно пытался покинуть место инцидента, призвав на помощь прохожих и таких же рыбаков, находившихся в непосредственной близости.

Сотрудник пограничной службы в ненавязчивой форме продолжил преследование нарушителя до железнодорожного переезда, где четко пояснил свои действия:

— Вы совершили административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 837 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выраженное в нарушении правил рыболовства. Вы осуществляли рыболовство в запрещенном в Крыму районе. У вас было орудие рыболовства, спущенное в воду.

— И что? Я удочку мочил! Что, нельзя?

— В запретном районе нельзя.

Стоит отметить, что поддерживающие нарушителя граждане пытались всячески искажать имевшие место факты и отрицать попытку рыболовства.

Спланированная провокация

Как сообщили ФАН источники, знакомые с ситуацией, за три дня до того, как это видео облетело соцсети Крыма, главный его участник уже приходил на этот пирс и был свидетелем, как привлекали к ответственности других рыбаков. И вот в тот день, снятый на видео, он решил специально прийти туда снова, невзирая на правила, что рыбачить на охраняемой территории нельзя. На замечание пограничника мужчина стал нецензурно его оскорблять и угрожать, что скинет сотрудника погрануправления в море.

На том злополучном пирсе сегодня висит объявление о запрете ловли рыбы, причина проста — идет нерест рыбы. Дело в том, что в данном месте в море впадает река Байбуга, поэтому в настоящее время можно ловить рыбу только в 500 метрах слева и справа.

Стоит отметить, что видео, скорее всего, обрезано нарочно, так как момент, когда сотрудник погрануправления достает оружие нет, но слышна фраза, что он все снимал и слова про угрозы. При этом люди на пирсе ведут себя агрессивно, а нарушитель не подчиняется требованиям сотрудника при исполнении.

Судебное решение

Сегодня стало известно, что за неповиновение законному требованию сотрудника органов ФСБ в связи с исполнением им своих служебных обязанностей и воспрепятствование исполнению данных обязанностей житель Феодосии проведет пять суток под административным арестом. Такое наказание избрал ему Феодосийский городской суд Республики Крым.

«При проверке законности добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах РФ <...> обнаружен мужчина, осуществляющий любительское рыболовство с применением спиннинговой снасти с крючками, который игнорировал законные требования сотрудников ФСБ о прекращении совершения противоправного деяния, отказался представиться и предъявить документ, удостоверяющий личность. Затем феодосиец собрал орудия противоправной деятельности и попытался скрыться с места совершения правонарушения. Сотрудниками отделения ФСБ были осуществлены попытки задержать мужчину, от которого вновь потребовали представиться, предъявить документы и оставаться на месте. Феодосиец вновь проигнорировал законные требования сотрудников отделения ФСБ, с места правонарушения скрылся», — говорится на сайте суда.

Во время судебного заседания нарушитель свою вину признал, в содеянном раскаивался, но совершенные действия пояснить не смог. Суд квалифицировал его деяния как неповиновение законному требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, а также воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей (ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ). Пока что постановление суда не вступило в законную силу, поэтому нарушитель еще может подать апелляцию на это решение.

Ранее ФАН рассказывал об инциденте, произошедшем на одном из рынков Крыма: там туристы и местные продавцы сошлись в словесной перепалке из-за съемки полок с товаром, что очень не понравилось сотрудникам рынка.