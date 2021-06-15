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Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов

Общество
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Популярность отдыха в Крыму и Краснодарском крае после закрытия зарубежных курортов выросла в разы. Россияне охотно едут на ЮБК и в Сочи. Сегодня суточный трафик только в симферопольском аэропорту — уже 35 тысяч пассажиров, причем количество рейсов составляет 200 на прилет и вылет. Такие показатели ранее наблюдались только в августе — традиционно самом высоком по трафику месяцу для аэропорта Симферополь, передает ФАН.

Отметим, что, по ожиданию властей Крыма, полуостров до конца этого года посетят порядка восьми миллионов туристов, и таким образом республика сможет поставить новый туристический рекорд с советских времен.

Сегодня в аэропорту Симферополь прокомментировали появившуюся ранее информацию о том, что авиакомпании якобы исчерпали возможности отправки туристов на Черное море, и в аэропортах заканчиваются свободные слоты для приема самолетов. В частности, в аэропорту заявили, что на сегодня маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополь достигла максимального в современной истории показателя в 63 направления.

«Впервые в истории аэропорт обслужит два миллиона пассажиров уже в июне, тогда как ранее такой показатель достигался к июлю. В связи с высокой нагрузкой на инфраструктуру в условиях рекордного летнего пассажиропотока частично задействована международная зона терминала», — подчеркнули в комментарии.

Аэропорт Крыма стал использовать уже международную зона терминала для приема туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Что касается заявок на открытие новых рейсов и наличие свободных слотов, то в аэропорту пояснили, что перевозчикам стараются предоставлять информацию о наиболее удобном для обслуживания рейсов времени в течение дня, чтобы равномерно распределить рейсы в течение суток.

«Так, в июне авиакомпании были проинформированы о времени в течение суток, когда заявки на слоты будут подтверждаться автоматически. Заявки на слоты в другие временные периоды согласуются с авиакомпаниями после переговоров и с учетом типа воздушного судна, времени и условий его обслуживания», — сказали в аэропорту.

Сейчас, говорят в аэропорту, с крупными туроператорами ведется работа по недопущению случаев массового единовременного прибытия туристических автобусов с улетающими пассажирами.

Ранее ФАН сообщал, что ограничения, введенные из-за коронавируса в Москве и Петербурге, вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым. В частности, туристы стали больше звонить и уточнять в гостиницах и отелях свободные номера уже с 15–16 июня. Однако, как оказалось, свободные места в местных объектах размещения практически закончились.

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Все новости / Общество / Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
туристы крым аэропорт симферополь
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