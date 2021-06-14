Севастополь с размахом отмечает День города

Севастополь с размахом отмечает собственный день рождения. Сегодня ему исполняется 238 лет. Первые матросы эскадры адмирала Федора Клокачева высадились на берега Ахтиарской бухты в этот день в 1783 году. Тогда они и начали возводить первые строения главной базы Черноморского флота.

Сегодня в центре города проходит масса разнообразных мероприятий, бесплатные экскурсии, а впереди — концерт на площади Нахимова и вечернее шоу дронов.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в этом году в правительстве решили сделать праздничные локации для всех возрастов. Всего их пять, все они компактно расположились на главной променадной улице города от Артбухты до площади Нахимова.

«В прошлом году в условиях пандемии не получилось широко отпраздновать День России и День рождения города. Но вовремя принятые меры и стабильная ситуация сегодня позволяют нам устроить полноценный праздник для города и в рамках этого праздника — признаться Севастополю в любви. Концепция так и звучит: «Севастополь, я люблю тебя!» — рассказал Михаил Развожаев.

Самой эмоциональной и танцевальной оказалась локация «детская». Мелодиями из советских мультфильмов радовал гостей эстрадно-джазовый оркестр. Интересно, что музыканты расположились не на сценической подмостке, а в настоящей песочнице. Поэтому здесь можно и станцевать, и слепить фигурки. Малышей развлекали аниматоры, фокусники и ростовые куклы. Для ребят старше подготовили мастер-классы по рисункам на воде и лего-конструированию. Перед детьми выступили актеры театра на подушках и артисты ТЮЗа.

«Дети — это будущее, но смотрят по сторонам они уже сейчас, поэтому важно окружать их заботой и красотой, они должны тоже чувствовать праздник, веселиться и радоваться. Этот день, надеюсь, им запомнится, мы прикладываем массу усилий для этого», — рассказала ФАН актриса ТЮЗа Маргарита Горностаева.

На концертной площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества нон-стоп проходили выступления творческих коллективов города. Массовые гуляния не смог остановить даже сильный ливень: сцену осушили, как на флоте палубу, и продолжили концерт.

На «культурной» локации была самая настоящая творческая атмосфера. Здесь расположились городские художники — как именитые, так и начинающие. Можно было попробовать нарисовать свою картину, а также слепить из глины поделку, скатать куклу-валенку и купить книги писателей, посвятивших свои произведения любимому городу.

«Спортивная» локация вместе с «туристической» предлагала севастопольцам и гостям города испытать собственную ловкость, силу и выносливость. Здесь можно было попробовать взобраться на высокий скалодром, удержаться на вейкборде и моноколесе, а также сыграть в настольный теннис, баскетбол, принять участие в мастер-классах по футболу, боксу и капоэйра.

«Здесь можно сегодня сдать нормы ГТО. Это даст сертификат, который не только подтвердит вашу силу и мощь, но и даст дополнительные баллы при поступлении в вуз. Также мы надеемся, что сможем заинтересовать и привлечь в спорт тех, кто еще по каким-то причинам не с нами», — рассказал ФАН тренер по пауэрлифтингу Севастополя Владимир Апанасенко.

Самой красивой оказалась «цветочная» локация. Здесь проходит настоящий фестиваль цветов, любой желающий может сплести венок из полевых ромашек и сделать селфи в оригинальных авторских фотозонах.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе прошел марш-парад военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации. Торжественными расчетами под собственный аккомпанемент музыканты прошли от площади Суворова до площади Нахимова.