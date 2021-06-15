В Крыму показали черешневые сады, укутанные сочными и яркими фруктами

Крымские черешневые сады дарят урожай всем любителям вкусного и очень полезного лакомства. В степной части Симферопольского района много садов — этим летом садоводы собирают богатый урожай. Корреспондент ФАН побывал на плодоносных полях.

Несмотря на прохладную весну, цветение черешневых деревьев было обильным, фрукты созрели вовремя, урожай очень богатый. В садах села Софиевка 14 га черешневых садов, в садах Никитского ботанического сада (НБС) недалеко от поселка Гвардейское черешневые сады высажены на территории свыше 40 га. Руководитель Степного отделения НБС Тамара Григорьева рассказала ФАН о составе плодовых деревьев и урожае этого года.

«Из сорока с лишним гектар около семи — это молодые высадки. Остальные были высажены в разное время, самые первые сады — 13 га — были заложены еще в 1992 году. Отлично плодоносят до сих пор. Что касается урожая этого года, то он обильный. Правда, фрукт не очень крупный. Связано это с тем, что было очень много завязи, цветов больше, чем листьев», — говорит Тамара Григорьева.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Также руководитель рассказала, что ранняя черешня уже практически собрана и отправлена потребителю, а розовая и желтая еще в процессе созревания. Но и эти сорта порадуют урожаем. С одного гектара при хорошей урожайности собирается около 20 тонн фрукта.

Черешня — очень полезный, необходимый для организма фрукт. Содержание антоциана благоприятно влияет на память и работу мозга. Витамин В и клетчатка нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм. Свыше 100 природных антиоксидантов делают черешню незаменимым компонентом в профилактике онкозаболеваний. За счет антиоксидантов также ускоряется регенерация клеток, что способствует продлению молодости, красоты, значительно улучшает состояние кожи. Кроме того, содержание мелатонина улучшает качество сна. Конечно, это еще вкус лета и солнца.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Сейчас уже собран сорт «майка», идет сбор «наполеона» и других сортов среднего периода созревания. Крымская черешня очень сочная и вкусная. Ко всем преимуществам добавляется низкая калорийность, что позволяет сохранить стройность и хорошее настроение.

Ранее ФАН рассказывал, как фермеры Крыма выводят новые сорта сочных фруктов. В частности, речь шла о выведении новых сортов персиков и абрикоса.