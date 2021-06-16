Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 07:20
07:19
Политика
Посадившему самолет на реку Гудзон пилоту нашли новую должность
07:05
Политика
Украинского посла примут в Госдепе США в день переговоров Путина и Байдена
07:03
Общество
Проценко сообщил о сокращении инкубационного периода коронавируса
07:00
Спорт
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
06:57
Политика
Китай планирует расширить сотрудничество с Россией в космосе
06:54
Общество
В ГИБДД назвали самые популярные попытки списать на экзаменах
06:32
Общество
Астрологи назвали обреченные на расставание в 2021 году зодиакальные пары
06:16
Общество
Дачникам напомнили способы борьбы с болезнями овощных культур
06:16
Политика
Американцы надеются на обмен заключенными после саммита Байдена и Путина
06:15
Общество
Астрологи назвали четыре знака зодиака с большим количеством прошлых жизней
Все новости

Крымский «Центр крови» раскрыл, есть ли на полуострове недостаток доноров

Общество
Крымский «Центр крови» раскрыл, есть ли на полуострове недостаток доноров
Невские Новости  /  Петр Мелихов

В Крыму проходит марафон по сдаче крови, приуроченный ко Всемирному дню донора. Мероприятие под девизом «Сдай кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» стартовало 7 июня и завершится 17 числа.

По данным ГБУЗ РК «Центра крови», в текущем году более 14 тысяч крымчан поделились своей кровью, а по состоянию на конец 2020 года более 6000 человек носят звание «Почетный донор». Именно крымский «Центр крови» одним из первых в Южном федеральном округе начал заготавливать антиковидную плазму, которая применяется как один из методов лечения COVID-19.

Как ФАН сообщили в пресс-службе ГБУЗ РК «Центр крови», на сегодняшний день недостатка в донорах они не испытывают, но по-прежнему сложно получить практически все группы крови с отрицательным резус-фактором. Особенно это касается третьей и четвертой группы крови.

«Кровь нужна всегда,  несмотря на то, что в какие-то дни бывают всплески прихода доноров», – говорила ранее ФАН завотделом комплектования донорских кадров Ольга Чос.

Крымский «Центр крови» раскрыл, есть ли в Крыму недостаток доноров
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Любимов

Также в «Центре крови» сообщили, что хоть донорство является безвозмездным и добровольным, каждый донор за помощь получает денежную компенсацию в размере 588 рублей.

«Это денежная компенсация за обед. Донор потратил какое-то количество калорий, соответственно, его необходимо восполнить. В связи с этим мы выдаем компенсацию за обед», — рассказали ФАН в «Центре крови».

В пресс-службе учреждения подчеркнули, что каждый донор перед процедурой изъятия крови проходит все необходимые анализы и обследования у квалифицированных врачей.

В крымских городах к проводимой акции отнеслись очень ответственно. Так, например, в Ялте во Всемирный день донора кровь сдавали не только обычные горожане, но и студенты и преподаватели медицинского колледжа, сотрудники Росгвардии, депутаты горсовета.

«Всемирный день донора крови призван повысить осведомленность о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства для национальной системы здравоохранения», — говорит заведующий Ялтинским филиалом «Центра крови» Олег Никитин, подчеркивая, что в летний период особенно ощущается нехватка доноров.

Ранее эксперт прокомментировал ФАН существенный рост цен на продовольственные продукты в Крыму. По его словам, в том, что привычные нам морковь и свекла подорожали до 150 рублей за килограмм, виноваты спекулянты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Крымский «Центр крови» раскрыл, есть ли на полуострове недостаток доноров
крым донорство кровь
Комментировать
Эксклюзив
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 58960 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 55665 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 49904 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 49514 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 32447 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru