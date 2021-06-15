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Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым

Общество
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В Москве из-за ситуации с коронавирусом ввели новые ограничения: дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением зарплаты, а с 13 по 20 июня приостановлена работа зоопарков, фуд-кортов, детских игровых комнат. При этом бары, кафе и клубы временно не смогут проводить развлекательные мероприятия и принимать гостей с 23:00 до 6:00 — в это время разрешено работать исключительно навынос.

Вслед за Москвой Петербург тоже введет ограничения из-за COVID-19, приостановив работу фуд-кортов, детских комнат, рестораны и кафе не будут работать с 2:00 до 6:00. Вводятся ограничения и на играх чемпионата Евро-2020, при посещении кинотеатров и торговых центров. Как ограничения в столицах могут повлиять на Крым, узнал ФАН.

На полуострове после затяжных ливней нормализуются погодные условия: температура воздуха медленно, но верно идет на повышение, уходят дожди, прогревается вода в море. Разгорается курортный сезон. И, как показывает опыт прошлого года, когда в конце марта был объявлен карантин и граждане множества регионов двинулись в Крым на отдых, высока вероятность, что и в этот раз москвичи не захотят сидеть дома.

В прошлом году, когда были объявлены затяжные выходные, многие коттеджи и гостевые дома в окрестностях Санкт-Петербурга и Москвы были забронированы, а частный сектор в Крыму неожиданно ожил, что неестественно для апреля. Хотя в том году многие, не зная, что за пандемия распространяется, боялись сдавать жилье.

Сейчас же крымчане настроены более оптимистично и не имеют ничего против увеличения потока гостей — и так в этом году полуостров бьет все рекорды по количеству туристов. В социальных сетях, как заметил корреспондент ФАН, с субботы стали чаще обычного мелькать рекламы горячих туров в Крым на 15–16 июня.

«Я помню, какой спрос был на апрель в 2020 году, когда объявили много выходных дней. Нам в санаторий звонили по 10–15 раз в сутки и спрашивали, можно ли приехать в ближайшие даты. Но тогда руководство решило воздержаться от приема туристов, так как коронавирус распространялся, они не хотели рисковать. Хотя знаю, что некоторые отели на ЮБК охотно принимали гостей», — говорит ФАН Елена, управляющая одного из отелей в Ялте.

«В этом сезоне спрос и так высокий, мест у нас не особо много осталось на ближайшие недели. Про июль и август вообще даже не будут говорить, там все забито. Но действительно: с  субботы много раз звонили и спрашивали, можно ли заехать с 14–15 числа к нам», — поделилась администратор гостиницы в Алуште Екатерина.

Ранее ФАН рассказывал, что в курортных городах Крыма также возросло число заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю общий уровень заражения поднялся на 11,4%.

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россия туристы крым коронавирус ограничения из-за COVID-19
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Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
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