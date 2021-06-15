Блогеры показали Ялту, утопающую в потоке туристов

Только начало курортного сезона, а Ялта уже вовсю принимает гостей. По городским улочкам и набережной гуляют тысячи туристов, приехавших из разных городов России. Многие уже успели искупаться: на городских пляжах занята добрая половина мест, некоторые отдыхающие не побоялись плавать в воде, температура которой достигла на сегодня 16 градусов, передает корреспондент ФАН.

О том, что город уже полноценно зажил туристическим сезоном, рассказывают и крымские YouTube-блогеры, авторы проекта «Крым глазами местных». В очередном видео они показали толпы отдыхающих на набережной города.

«Толпы отдыхающих заполонили наш город-курорт. Стало сложно пройти по набережной, она забита людьми», — рассказывают блогеры.

Prt Scr youtube.com / КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ

Это подтверждает и корреспондент ФАН, побывавший в городе. Действительно, вечером на главной улице города вообще не протолкнуться, большинство кафе полностью забиты, и даже у входа в них ожидают еще люди в очереди, чтобы поужинать.

Авторы видео Юля и Слава отмечают, что в целом на набережной царит теплая и уютная атмосфера: расслабленные, никуда не спешащие люди гуляют, наслаждаются обществом друг друга, приятной погодой, музыкой, звучащей со сцены, дети веселятся и традиционно «атакуют» стелу городам-побратимам Ялты.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Со всех уголков набережной доносятся самые разнообразные мелодии. Прогуливаясь, можно встретить аниматоров и живые скульптуры или даже попасть на уличное выступление профессиональных танцоров.

«Большая толпа! А сколько же тогда будет людей в июле, в августе?» — комментирует видео пользователь под ником Паарр Ааррп. «Почему-то мне это все напоминает золотые 70-е годы. Счастливые люди, песни, танцы, дети, улыбки, прогулки, беззаботность», — делится своими мыслями пользователь Aley.

Ранее ФАН рассказывал, что Крым в этом году бьет все рекорды по числу туристов. Одна только Ялта ожидает около трех миллионов туристов. Севастополь не отстает от туристической столицы полуострова и также ожидает в гости около трех миллионов.