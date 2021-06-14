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Орден на груди крымского полуострова: Севастополь празднует День города

Общество
Орден на груди крымского полуострова: Севастополь празднует День города
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь ― город-герой, орден на груди крымского полуострова. Город-пристанище Черноморского флота Российской Федерации. Город-порт и культурно-исторический центр полуострова. В этом году ему исполняется 238 лет.

История Севастополя насыщена и богата, а судьба — переменчива. Был период, когда город был всего лишь поселком и назывался Ахтиар, что в переводе с крымско-татарского означает «белый берег», «обрыв». Сейчас это название неразрывно связано с жизнью города и находит отражение в названиях магазинов, суден, школ.

Город был основан близ древнего Херсонеса Таврического, а первыми постройками в нем стали дом командующего Севастопольской эскадрой Томаса Маккензи, часовня, кузница и ныне Графская пристань. Далее город строился на средства, полученные Потемкиным от новороссийских земель.

Севастополь сыграл ключевую роль не в одной войне, отражение событий тех лет можно найти во множестве военных достопримечательностей города, таких как Константиновский форт, Михайловский форт, база подводных лодок в Балаклаве и других. Подробнее об этих местах и условиях их посещения ФАН рассказывал ранее.

Сегодня Севастополь не только объект федерального значения, но и привлекательный курорт для многих россиян. Сейчас город на стадии перерождения благодаря реализации Федеральной целевой программы и другим подобным проектам. Например, в скором времени в городе обещают построить современный Дворец культуры, каких не строили со времен СССР.

Орден на груди крымского полуострова: Севастополь празднует День города
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

По случаю празднования Дня города ФАН подготовил подборку самых ярких праздничных мероприятий, приуроченных к этой дате.

Например, 14 июня на площади Нахимова состоится торжественная церемония открытия Доски почета города Севастополя, а после — церемония вручения наград города Севастополя. В течение всего дня на Приморском бульваре и в Артиллерийской бухте ожидается праздничное мероприятие «Севастополь, я люблю тебя», включающее восемь локаций, среди которых ярмарочная, детская, спортивная, концертная и другие.

Также в городе весь день будут проходить бесплатные экскурсии по четырем направлениям: город у моря, исторические зарисовки Севастополя, наследие адмирала Лазарева и любовь и дружба в судьбе Севастополя.

А с 19:00 на площади Нахимова состоится торжественный концерт, выступление Пелагеи и шоу дронов.

Но это далеко не все мероприятия. Более детально ознакомиться с программой празднования Дня города можно здесь.

Ранее ФАН рассказывал, что в этом году Севастополь ждет порядка трех миллионов гостей и готовит для туристов и местных жителей яркую программу. 

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россия крым севастополь праздник день города
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