Прорывая водную блокаду: Северо-Крымский канал заполнили артезианской водой

В Крыму запущены в эксплуатацию Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский водозаборы. Добытая в них пресная вода поступает в Северо-Крымский канал, проходящий по территории республики, снабжая восточную часть крымского полуострова. Об особенностях водоснабжения самой засушливой части крымского полуострова корреспондент ФАН поговорил с директором ГУП РК «Вода Крыма» Максимом Новиком.

Работы по модернизации водозаборов велись в рамках федеральной целевой программы больше трех лет. На последний этап их строительства был выделен 1,18 миллиарда рублей. Сейчас все водозаборы полностью удовлетворяют потребность восточного Крыма в питьевой воде.

По словам директора «Воды Крыма», работа над водозаборами началась еще в 2014 году, когда керченский полуостров остался без воды. А когда первичная потребность крымчан в питьевой воде была удовлетворена, начались плановые работы по разработке новых скважин и обеспечению водой уже сельских районов.

«Вообще, у этих водозаборов (суммарная. — Прим. ФАН) паспортная мощность составляет до 200 000 кубометров воды в сутки, но вода берется по мере необходимости. Грубо говоря, в Ленинском районе в рамках ФЦП была проведена реконструкция водоводов (там большой объем работы был выполнен. — Прим. ФАН), и сразу мы почувствовали, что потребление воды снизилось на какое-то количество процентов. Раньше там потери доходили до 70%, а износ сетей достигал почти 100%. Сейчас мы понимаем, что водопотребление стабилизируется и нам уже нет смысла выкачивать 100% мощности. Таким образом, мы, проводя реконструкцию, не ограничивая население в потреблении воды, мягко снижаем водопотребление в этих регионах», — заявил Новик.

Он добавил, что на текущий момент в рамках ФЦП выполняется реконструкция водовода Феодосия-Судак. Он растянулся на 54 километра, на всей его протяженности имеются серьезные потери воды. Его реконструкция также позволит снизить потери в сетях водоснабжения восточной части крымского полуострова.

Ранее ФАН рассказывал, что в Бахчисарайском районе фиксируется повышение уровня воды в артезианских скважинах, несмотря на активную добычу воды для нужд населений.