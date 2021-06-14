Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 02:07
02:03
Спорт
Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в матче-открытия Кубка Америки
02:02
Спорт
Зеленский попытался оправдать поражение сборной Украины на Евро-2020
02:00
Политика
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
01:57
Политика
Байден намерен затронуть тему встречи с Путиным на саммите НАТО
01:46
Общество
Квадратные голуби «поселятся» на улице Дзержинского в Смоленске
01:43
Общество
Учения для добровольных спасателей прошли в Ломоносовском районе Ленобласти
01:42
Общество
Репа возглавила список самых полезных овощей
01:26
Политика
Пушков: США обеспокоены сближением России и Китая
01:23
Общество
Полет аэронавтов в рамках чемпионата России был отменен из-за облачности
01:22
Спорт
«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл первый матч у «Тампы-Бэй» в полуфинале Кубка Стэнли
Все новости

Прорывая водную блокаду: Северо-Крымский канал заполнили артезианской водой

Общество
Прорывая водную блокаду: Северо-Крымский канал заполнили артезианской водой
pixabay.com  /  Rewrite27

В Крыму запущены в эксплуатацию Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский водозаборы. Добытая в них пресная вода поступает в Северо-Крымский канал, проходящий по территории республики, снабжая восточную часть крымского полуострова. Об особенностях водоснабжения самой засушливой части крымского полуострова корреспондент ФАН поговорил с директором ГУП РК «Вода Крыма» Максимом Новиком.

Работы по модернизации водозаборов велись в рамках федеральной целевой программы больше трех лет. На последний этап их строительства был выделен 1,18 миллиарда рублей. Сейчас все водозаборы полностью удовлетворяют потребность восточного Крыма в питьевой воде.

По словам директора «Воды Крыма», работа над водозаборами началась еще в 2014 году, когда керченский полуостров остался без воды. А когда первичная потребность крымчан в питьевой воде была удовлетворена, начались плановые работы по разработке новых скважин и обеспечению водой уже сельских районов.

«Вообще, у этих водозаборов (суммарная. — Прим. ФАН) паспортная мощность составляет до 200 000 кубометров воды в сутки, но вода берется по мере необходимости. Грубо говоря, в Ленинском районе в рамках ФЦП была проведена реконструкция водоводов (там большой объем работы был выполнен. — Прим. ФАН), и сразу мы почувствовали, что потребление воды снизилось на какое-то количество процентов. Раньше там потери доходили до 70%, а износ сетей достигал почти 100%. Сейчас мы понимаем, что водопотребление стабилизируется и нам уже нет смысла выкачивать 100% мощности. Таким образом, мы, проводя реконструкцию, не ограничивая население в потреблении воды, мягко снижаем водопотребление в этих регионах», — заявил Новик.

Он добавил, что на текущий момент в рамках ФЦП выполняется реконструкция водовода Феодосия-Судак. Он растянулся на 54 километра, на всей его протяженности имеются серьезные потери воды. Его реконструкция также позволит снизить потери в сетях водоснабжения восточной части крымского полуострова.

Ранее ФАН рассказывал, что в Бахчисарайском районе фиксируется повышение уровня воды в артезианских скважинах, несмотря на активную добычу воды для нужд населений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Прорывая водную блокаду: Северо-Крымский канал заполнили артезианской водой
россия крым вода северо-крымский канал
Комментировать
Эксклюзив
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Сенатор Цеков рассказал, какое заявление G7 выглядело бы «правильно и умно»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 115486 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82019 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 63156 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 57860 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 32795 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru