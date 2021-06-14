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В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»

Общество
В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Некоторые бывшие советские республики в последние годы все сильнее пытаются отгородиться от России, запрещая русский язык и нарушая права русских людей, живущих за границей.

Этот вопрос во время проведения Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте поднимали руководители Крыма и представители Совфеда. На гала-концерте с приветственным словом выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она искренне рада, что за прошедшие годы удалось сделать фестиваль одним из знаковых событий в общественной и культурной жизни не только страны, но и всего русского мира, передает ее слова корреспондент ФАН.

 «Сегодня, к сожалению, мы видим, как в ряде стран ведется кампания по борьбе с русским языком. Усиливаются попытки агрессивного наступления на все, что связано с Россией. Особенно циничными являются действия по фальсификации истории, уничтожению памяти о решающем вкладе нашей страны в победу над фашизмом. Но я убеждена, что такое давление, такая политика обречены на провал», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Затем слово взял глава Республики Крым Сергей Аксенов, рассказав, в каких непростых условиях зарождался фестиваль еще в украинские времена. Он отметил, что киевские власти сегодня пытаются дискриминировать русский народ на территории Украины, притесняя его различными способами.

Также по этому поводу высказался Владимир Константинов. Председатель Госсовета РК отметил, что фестиваль рождался в борьбе за региональную идентичность, это были непростые годы. Он поблагодарил всех, кто стоял у истоков данного потрясающего мероприятия.

«Но фестиваль и крымчане свое дело сделали, выбрав путь домой — в Россию. Это большая победа всех крымчан, мы сохранили свою преданность Родине, смогли добиться того, что стали частью Российской Федерации, вернулись в родную гавань. Ушли от того дурдома, в котором пребывает бывшая страна Украина, поскольку то, что там есть, страной мы назвать, конечно, не можем. Но мы уже семь лет в составе России, это большой срок, это уже серьезная дистанция. И Крым поменялся, перемены, безусловно, фантастические, революционные», — отметил Владимир Константинов.

В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По его словам, проблемы русского мира никуда не делись — за семь лет, к сожалению, ситуация в мире и вокруг России продолжает оставаться крайне напряженной. Некоторые бывшие советские республики упражняются в том, как сделать хуже Российской Федерации, как уничтожить русский язык. Однако данный фестиваль выступает местом борьбы за русский язык, за его чистоту. Владимир Константинов призвал всех сохранить самое сильное, что есть в русском мире, — его нравственность и дух, чтобы у детей было светлое будущее.

Ранее ФАН писал об украинце, который рассказал, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом. Также житель Харькова поделился мнением о Донбассе.

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В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»
В Крыму рады, что семь лет назад ушли из «украинского дурдома»
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