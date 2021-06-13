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Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week

Шоу-бизнес
Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В курортной столице Крыма прошло одно из самых модных событий полуострова — Yalta Fashion Week, на котором были показаны коллекции местных дизайнеров. Моделями выступали как совсем юные ребята, так и взрослые, а также особые дети, которые предстали перед зрителями в нежных нарядах принцесс и ангелов.

Ведущими шоу стали Анна Калашникова, Степан Меньщиков и Рустам Солнцев. Кроме того, на мероприятии выступили экс-солистка группы «Краски» Марина Киреева, солист группы «Премьер-министр» Василий Киреев, российский певец Пьер Нарцисс, а также участница шоу «Голос» и оперная певица Анна Скляр, передает корреспондент ФАН.

Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta fashion week
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Во время мероприятия Анна Калашникова заявила, что очень любит посещать Крым и отдыхать на курортах полуострова. Также она назвала вечер потрясающим и невероятно сказочным, поскольку в этот день отмечали сразу два праздника — День России и день проведения Yalta Fashion Week.

Шоу проходило в крупнейшем крымском отеле Yalta Intourist. В рамках мероприятия представлено шесть fashion show от четырех дизайнеров и продемонстрировано порядка 150 моделей.

«Прекрасное шоу, доброе, искреннее и красивое. Ялта идеально подходит для таких мероприятий, хотелось бы, чтобы в Крыму их было еще больше. Все это вдохновляет людей на хорошие поступки. Сегодня также выступили детки с синдромом Дауна. Они хорошо выглядели на сцене, было видно, что они рады здесь находиться и показать себя во всей красе», — поделилась впечатлениями гость шоу Елена.

Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta fashion week
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Ранее ФАН сообщал, что в Ялте состоялся завораживающий и яркий гала-концерт XIV Международного фестиваля «Великое русское слово» с участием группы «Любэ».

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Все новости / Шоу-бизнес / Крымские модельеры показали свои лучшие работы на Yalta Fashion Week
крым солнцев ялта показ мод калашникова степан меньщиков
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