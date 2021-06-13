Туристы рассказали, почему приехали в Крым на День России

Крымчане с размахом проводят три выходных дня ― республика отмечает День России. Несмотря на молодость государственного праздника для полуострова, в Крыму его успели полюбить: люди гуляют по нарядным улицам и посещают мероприятия, организованные в городах и селах Крыма.

Алушта не стала исключением. Там в праздничный день преобразилась площадь возле ротонды. Установленные на сцене буквы в человеческий рост, образующие вместе слово Россия, стали самым популярным местом для фотосъемки как туристов, так и местных жителей.

«Для меня День России — это прекрасный повод встретиться с друзьями и близкими, — говорит Наталья из Омска. Каждый год я приезжаю в Крым в начале июня, поэтому, несмотря на всю серьезность праздника, он тесно связан для меня с приятным отдыхом».

Праздничные мероприятия в Алуште стартовали еще 9 июня, но основные, конечно, пришлись на 12 июня — День России.

Утром проходили веселые старты, в которых могли принять участие все желающие, затем состоялся концерт на сцене возле ротонды. Кроме того, на вершину горы Чатыр-Даг водрузили российский флаг, зрелище транслировалось на экране на площади.

«Мы приехали в Крым из Мурманска. Все жалуются на погоду, будто лето недостаточно жаркое. По мне, так прекрасно, у нас снег в конце мая еще срывался. И празднества у вас гораздо шире проводят, люди веселые, все танцуют, поют», — делится впечатлениями туристка Людмила.

simadm.ru / Администрация города Симферополя

Весь день на набережной проходила акция «Триколор в моем сердце». Здесь установили интерактивную фотозону, где выстроилась очередь из желающих сделать фото на память. На большом экране транслировался онлайн-концерт «Мы вместе!».

«Я обожаю торжества в Алуште! Бывает, набережная преображается по несколько раз в месяц! Пайетки, цветы, флаги — у меня всякий раз чувство, что я приехала в новый город!» — говорит местная жительница, пришедшая на праздник с друзьями.

Предстоящая рабочая неделя начнется со вторника, понедельник объявлен выходным днем, так как праздник пришелся на субботу.

Главный государственный праздник отмечается 12 июня ежегодно. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В этот день Россия обрела первого президента: в 1991 году прошли первые в истории страны выборы, на которых одержал победу Борис Ельцин.