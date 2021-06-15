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В Крыму не собираются вводить ограничения из-за пандемии коронавируса

Общество
В Крыму не собираются вводить ограничения из-за пандемии коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму пока не вводят дополнительных ограничений на территории полуострова в связи с ситуацией с коронавирусом, как это уже сделали в Москве и Санкт-Петербурге. В Сети уже несколько дней публикуется информация о том, что в республике собираются вводить ограничения из-за распространения вируса. Разные каналы и СМИ ссылаются на компетентные источники и прочее.

Однако они не подкреплены никакими заявлениями властей и ответственных ведомств. Пока только продолжает действовать режим повышенной готовности: в частности, нужно носить маски при посещении общественных мест (в транспорте, магазинах), соблюдать социальную дистанцию не только в очередях, но и на улице, а в кинотеатрах, театрах и заведениях общественного питания ограничено количество посадочных мест.

Что по заболеваемости в Крыму

На сегодняшний день показатели ежесуточного прироста заражений коронавируса вернулись к показателям зимы, несмотря на снижение весной. За последние сутки количество новых случаев заражений возросло до 140.

«Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай — завозной из-за границы», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным минздрава республики, число больных коронавирусом в тяжелом состоянии увеличивается, однако в большинстве случаев люди занимались самолечением и очень поздно обратились за помощью к медикам. Глава ведомства Александр Остапенко сообщил, что на сегодняшний день больных в тяжелом состоянии насчитывается около 130 человек, и подчеркнул, что серьезность протекания болезни зависит от своевременности обращения людей за медпомощью.

Нужно ли введение ограничений из-за пандемии в Крыму: что известно на данный момент
Global Look Press  / Tunahan Turhan

Какая обстановка в Севастополе

Что касается Севастополя, то в городе-герое за сутки зарегистрированы 43 новых случая заболевания COVID-19. На аппаратном совещании правительства Севастополя заместитель губернатора Александр Кулагин сообщил об увеличении роста числа заболевших коронавирусом. Суточный темп прироста увеличился в два раза. Поэтому сейчас принято решение об увеличении коечного фонда. 

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение держать пансионат «Изумруд» в Ласпи в резерве для возможного размещения больных. В городе ежедневно проводят проводят проверки в объектах общепита и общественном транспорте. 

Как идет вакцинация

Единственный способ обезопасить себя и своих близких — это пройти вакцинацию. На сегодня прививку получили 265 тысяч крымчан, но для формирования коллективного иммунитета нужно пройти вакцинацию еще более 600 тысячам жителей Крыма. Сейчас в разных регионах республики работает 130 прививочных пунктов: в каждой поликлинике, торговых центрах, на вокзалах и центральных площадях крупных населенных пунктов.

«Производитель вакцины и соответствующие исследования говорят о том, что даже если ты вакцинировался и вдруг заболеешь (вероятность хоть и невелика, но она есть), то со стопроцентной вероятностью ты перенесешь заболевание в легкой или средней форме. Это уже доказано не одним исследованием, — говорит глава минздрава республики.

Нужно ли введение ограничений из-за пандемии в Крыму: что известно на данный момент
Невские Новости  / Майя Котелова

В Севастополе на утро, 15 июня, сделали прививку от коронавируса порядка 70 тысяч человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

«Лично я сюда пришла, потому что очередь в поликлинике не хочу ждать. А тут мне от дома недалеко, пришла, заполнили данные, проверили давление, пульс, опросили о возможных болезнях, самочувствии и сделали прививку. Скоро за второй приду. Чувствовала после первой прививки себя нормально, разве что на месте укола чуть кожа болела. Но в принципе у меня всегда так», — объяснила ФАН жительница Ялты, почему решила привиться в мобильном пункте у администрации города.

Подытоживая, стоит отметить, что пока страна полностью не победила коронавирус, гражданам нужно помнить об элементарных правилах соблюдения масочного режима, социальной дистанции, а также серьезно задуматься о вакцинации. Редакция ФАН призывает граждан не забывать об этих мерах, особенно на отдыхе.

Ранее ФАН рассказывал, что власти Московской области приняли решение об отмене всех массовых мероприятий до 15 июля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что решение принято в связи с пандемией коронавируса.

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