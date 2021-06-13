Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 15:32
15:31
Происшествия
Мэр Кисловодска введен в искусственную кому после операции
15:31
Общество
Туристы рассказали, почему приехали в Крым на День России
15:30
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова обратилась к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом
15:30
Политика
Лидеры стран G7 глубоко озабочены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
15:29
Политика
Страны G7 надеются на предсказуемые отношения с Россией
15:29
Спорт
Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Нидерландов
15:28
Происшествия
Житель Израиля отрезал себе половой орган из-за сильных болей в паху
15:26
Весь мир
Регистрация избирателей на выборах в Ливии начнется 4 июля
15:22
Экономика
Временный характер роста стоимости ряда товаров отметили в Банке России
15:22
Общество
Балерину Наталью Осипову обвинили во лжи и срыве спектаклей Михайловского театра
Все новости

Марш-парад военных оркестров прогремел в Севастополе

Общество
Марш-парад военных оркестров прогремел в Севастополе
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Марш-парад военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации прошел в Севастополе. Торжественными расчетами под собственный аккомпанемент музыканты прошли от площади Суворова до площади Нахимова. Парад стал финалом IV Международного фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже — 2021», передает корреспондент ФАН.

В фестивале приняли участие оркестры из шести округов войск национальной гвардии: из Севастополя, Симферополя, Нижнего Новгорода, штаба Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа, штаба Южного округа, Образцово-показательный оркестр из Москвы, а также оркестр Центра обеспечения управления Черноморского флота и Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

«Коллектив, который прибыл в Севастополь из Москвы, уникален тем, что он существует уже больше 80 лет. И каждый новый год они привозят новый репертуар. Что касается нашей программы, то в этом году она у нас тематическая и носит название «Фильм, фильм, фильм». В ней прозвучали известные большинству композиции из кинофильмов «Жестокий романс», «Розовая пантера», «Арго», «Веселая хроника опасного приключения» и «Свадьба в Малиновке», — рассказал ФАН дирижер военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии Валентин Таев.

В рамках марш-парада участники выступали на разных сценических площадках города-героя: перед Корниловским бастионом на Малаховом кургане, в парке «Учкуевка» и в летнем кинотеатре на Матросском бульваре.

В День России оркестры прогремели на площади Нахимова ― грандиозный концерт стал кульминацией фестиваля. Посетителей порадовали не только мелодиями военных лет, но и современными эстрадными хитами и даже композициями в жанре рок и джаз.

IV Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии РФ «Всегда на страже ― 2021» проходил с 10 по 12 июня в Севастополе. Он был приурочен к празднованию Дня России и Дню города, который отмечается 14 июня.

Ранее ФАН рассказывал о световом и пиротехническом шоу, которое в Севастополе устроили в честь Дня России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Марш-парад военных оркестров прогремел в Севастополе
россия крым севастополь марш военный оркестр
Комментировать
Эксклюзив
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Глава Дагестана предложил не тратить деньги на старые объекты гражданской обороны
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 103580 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 79765 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 59975 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 48057 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43120 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru