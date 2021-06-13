Марш-парад военных оркестров прогремел в Севастополе

Марш-парад военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации прошел в Севастополе. Торжественными расчетами под собственный аккомпанемент музыканты прошли от площади Суворова до площади Нахимова. Парад стал финалом IV Международного фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже — 2021», передает корреспондент ФАН.

В фестивале приняли участие оркестры из шести округов войск национальной гвардии: из Севастополя, Симферополя, Нижнего Новгорода, штаба Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа, штаба Южного округа, Образцово-показательный оркестр из Москвы, а также оркестр Центра обеспечения управления Черноморского флота и Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

«Коллектив, который прибыл в Севастополь из Москвы, уникален тем, что он существует уже больше 80 лет. И каждый новый год они привозят новый репертуар. Что касается нашей программы, то в этом году она у нас тематическая и носит название «Фильм, фильм, фильм». В ней прозвучали известные большинству композиции из кинофильмов «Жестокий романс», «Розовая пантера», «Арго», «Веселая хроника опасного приключения» и «Свадьба в Малиновке», — рассказал ФАН дирижер военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии Валентин Таев.

В рамках марш-парада участники выступали на разных сценических площадках города-героя: перед Корниловским бастионом на Малаховом кургане, в парке «Учкуевка» и в летнем кинотеатре на Матросском бульваре.

В День России оркестры прогремели на площади Нахимова ― грандиозный концерт стал кульминацией фестиваля. Посетителей порадовали не только мелодиями военных лет, но и современными эстрадными хитами и даже композициями в жанре рок и джаз.

IV Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии РФ «Всегда на страже ― 2021» проходил с 10 по 12 июня в Севастополе. Он был приурочен к празднованию Дня России и Дню города, который отмечается 14 июня.

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