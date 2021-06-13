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Огненное шоу на День России впечатлило Севастополь

  /   Обновлено: 13 июня 2021 13:42
Общество
Огненное шоу на День России впечатлило Севастополь
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Световое и пиротехническое шоу «Соединяя берега» состоялось в Севастополе вечером 12 июня. Это был заключительный аккорд в мелодии празднования Дня России. Шоу впечатлило не только гостей, но и коренных жителей Севастополя, многие до сих пор не видели ничего подобного.

«Это масштабно, это ярко, это потрясающе. Мы традиционно уже много лет подряд посещаем салюты и фейерверки в честь больших праздников в нашем городе и до сих пор ничего подобного не видели. В этот раз было нереально красиво», — рассказал ФАН местный житель Валерий Панченко.

В шоу «Соединяя берега» пиротехническими эффектами под музыку зрителям нарисовали целую картину, где продемонстрировали некоторые исторические события Севастополя и Крыма.

«Благодаря пиротехническим эффектам импровизированный мост соединил берега Севастопольской бухты как символ единства прошлого, будущего и настоящего, объединения людей разных поколений», — рассказала директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец.

Она добавила, что над разработкой и созданием шоу трудились лучшие российские художники и пиротехники.

Огненное шоу на День России впечатлило Севастополь
Prt Scr youtube.com  /  motooven

На водной завесе высотой почти 15 метров, которую в бухте создали для зрителей пожарно-спасательные суда, можно было увидеть узнаваемые образы легендарного Севастополя. Каждый эффект был неповторим. Трогательным моментом шоу стало разворачивание флага России в небе над городом.

«В этот момент многие просто расплакались. От масштаба шоу, от праздника и от счастья, конечно. Мы счастливы, что мы в России, что не разочаровались в выборе даже спустя годы и что сегодня уже уверены, что не пожалеем, что распрощались с Украиной», — рассказала ФАН жительница Севастополя Екатерина Самойлова.

Напомним, среди массы ярких мероприятий в День России в Севастополе состоялись также флотские соревнования «Морской бриз», а по главной улице города торжественным маршем прошли военные оркестры войск национальной гвардии России.

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Все новости / Общество / Огненное шоу на День России впечатлило Севастополь
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