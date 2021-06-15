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Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать

Общество
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Безопасность — главное слово в курортном сезоне 2021 года, тем не менее, несмотря на растущую динамику заболеваемости, в Крыму о введении новых ограничений пока не сообщают. На полуостров продолжают приезжать туристы.

О том, что делается для обеспечения безопасности гостей полуострова во время туристического сезона, какие ограничения действуют для объектов рекреационного комплекса, а также чем грозит их несоблюдение, рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«Все средства размещения, которые работают, взяли на себя обязательства по соблюдению актуальных требований Роспотребнадзора. <…> Это все очень контролируется сотрудниками Министерства курортов и туризма и сотрудниками администрации», — сообщил он.

Волченко также отметил, что есть точечные замечания, но они достаточно быстро устраняются, а также предупредил, что, если замечания будут серьезными, возможна приостановка деятельности от 30 до 90 суток, а также финансовые санкции в размере от 10 до 300 тысяч рублей, вплоть до уголовной ответственности.

Он также подчеркнул, что более восьми тысяч сотрудников санаторно-курортного комплекса уже провакцинированы, и этот процесс продолжается. Для местных жителей и туристов действуют иные меры пресечения — в первый раз нарушителю выносится предупреждение, во второй — штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

В Крыму рассказали, как будут наказывать нарушителей ограничений по COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

О соблюдении действующих мер безопасности напомнила и замминистра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова, отметив, что ношение средств индивидуальной защиты — это гражданская ответственность каждого.

«Да, мы ужесточаем правила, да, торговые центры и магазины не будут обслуживать покупателей без масок, но мы же понимаем, что все-таки в первую очередь это все с нас начинается. Поэтому очень хотелось бы обратиться: многоуважаемые граждане, пожалуйста, используйте максимально все средства защиты, мы со своей стороны во всем поможем, подскажем», — обращается она к жителям и гостям полуострова.

Мезавцова также отметила, что в Крыму регулярно проводятся рейды по торговым точкам с целью выявления нарушителей требований Роспотребнадзора для дальнейшей отработки.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что из-за введения дополнительных ограничений из-за COVID-19 в Москве и Петербурге увеличился спрос на поездки в Крым. Многие граждане из столицы, получив несколько дней выходных, решили провести их на полуострове.

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Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
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