Черноморский флот продемонстрировал в Севастополе мощь, скорость и ловкость

Севастополь, 12 июня. Финальный этап межфлотского конкурса «Морской бриз» среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений впервые прошел в Севастополе, сообщает корреспондент ФАН.

Гонки устроили сегодня военные моряки в центральной бухте Севастополя. На быстроходных катерах команды преодолевали сразу несколько препятствий ― змейку, коридор, гараж, спасение утопающего.

Отдел информационного обеспечения Черноморского флота /

В состязаниях участвуют семь команд, сформированных из экипажей флагмана флота гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малых ракетных и больших десантных кораблей, курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, а также из экспериментального женского экипажа патрульного катера.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

«Экипажи соревнуются на быстроходных лодках типа БЛ-680 длиной не более восьми метров и мощностью двигателя до 200 лошадиных сил», — рассказали ФАН организаторы флотских соревнований.

Моряки соревновались в стрельбе по мишеням из скоростных лодок на ходу, а также в высадке группы с быстроходных лодок на борт стоящего на якоре корабля. Кроме того, участники должны были выполнить штурм судна условного противника. При этом учитывалось время, а также слаженность действий.

«Мы пришли сюда поболеть за нашего папу, он — член одного из экипажей. Все проходит динамично и интересно. Особенно порадовал женский экипаж, и хоть по времени они отстали от лидера всего на две минуты, но сам факт их участия уже очень украсил это соревнование, девочки — молодцы», ― поделилась впечатлениями болельщица, жена военного моряка Алена Алексеенко.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

«Абсолютно не зря эти соревнования проводят в День России. Когда видишь, на что способны военные, молодые ребята и девчата, их сила, ловкость и азарт — все это воодушевляет. Чувствуется, что не зря мы в 2014 году сделали свой выбор. Теперь мы сильнее», — сказала ФАН зрительница соревнований, коренная жительница Севастополя Евгения Самойленко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Черноморский флот пополнился новым малым ракетным кораблем «Грайворон».

Также сегодня флаг военно-морского флота был поднят на еще одной боевой единицей ЧФ — спасательном буксире «Спасатель Василий Бех».