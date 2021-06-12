Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 18:14
18:13
Общество
В Москве не планируют вводить систему QR-кодов
18:13
Происшествия
Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Никульшину
18:12
Происшествия
Боевики похитили гостей афганской свадьбы и убили
18:12
Спорт
Швейцария сыграла вничью с Уэльсом на Евро-2020
18:10
Политика
Политолог Макаров рассказал о странном «сотрудничестве» НАТО с РФ
18:09
Политика
Меркель обсудила с Байденом предстоящий саммит Россия — США
18:08
Политика
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
18:06
Политика
Француз бросил муку в лидера левой партии на акции в Париже
18:00
Общество
Впечатляющая регата крейсерских яхт стартовала в Севастополе
17:57
Происшествия
Житель Твери зарезал ножом собутыльника во время застолья
Все новости

Черноморский флот продемонстрировал в Севастополе мощь, скорость и ловкость

Общество
Черноморский флот продемонстрировал в Севастополе мощь, скорость и ловкость
Отдел информационного обеспечения Черноморского флота  / 

Севастополь, 12 июня. Финальный этап межфлотского конкурса «Морской бриз» среди экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений впервые прошел в Севастополе, сообщает корреспондент ФАН.

Гонки устроили сегодня военные моряки в центральной бухте Севастополя. На быстроходных катерах команды преодолевали сразу несколько препятствий ― змейку, коридор, гараж, спасение утопающего.

Черноморский флот продемонстрировал в Севастополе мощь, скорость и ловкость
Отдел информационного обеспечения Черноморского флота  / 

В состязаниях участвуют семь команд, сформированных из экипажей флагмана флота гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малых ракетных и больших десантных кораблей, курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, а также из экспериментального женского экипажа патрульного катера.

Черноморский флот продемонстрировал в Севастополе мощь, скорость и ловкость
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

«Экипажи соревнуются на быстроходных лодках типа БЛ-680 длиной не более восьми метров и мощностью двигателя до 200 лошадиных сил», — рассказали ФАН организаторы флотских соревнований.

Моряки соревновались в стрельбе по мишеням из скоростных лодок на ходу, а также в высадке группы с быстроходных лодок на борт стоящего на якоре корабля. Кроме того, участники должны были выполнить штурм судна условного противника. При этом учитывалось время, а также слаженность действий.

«Мы пришли сюда поболеть за нашего папу, он — член одного из экипажей. Все проходит динамично и интересно. Особенно порадовал женский экипаж, и хоть по времени они отстали от лидера всего на две минуты, но сам факт их участия уже очень украсил это соревнование, девочки — молодцы», ― поделилась впечатлениями болельщица, жена военного моряка Алена Алексеенко.

Черноморский флот продемонстрировал в Севастополе мощь, скорость и ловкость
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

«Абсолютно не зря эти соревнования проводят в День России. Когда видишь, на что способны военные, молодые ребята и девчата, их сила, ловкость и азарт — все это воодушевляет. Чувствуется, что не зря мы в 2014 году сделали свой выбор. Теперь мы сильнее», — сказала ФАН зрительница соревнований, коренная жительница Севастополя Евгения Самойленко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Черноморский флот пополнился новым малым ракетным кораблем «Грайворон».

Также сегодня флаг военно-морского флота был поднят на еще одной боевой единицей ЧФ — спасательном буксире «Спасатель Василий Бех».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Черноморский флот продемонстрировал в Севастополе мощь, скорость и ловкость
крым черноморский флот соревнования
Комментировать
Эксклюзив
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
Иностранцы раскритиковали «сонного Джо» за отказ от конференции с Путиным
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 340948 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 69393 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 64055 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 60145 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 57204 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru