Завораживающий и яркий концерт с участием группы «Любэ» состоялся в Ялте

Ялта, 12 июня. Лучшие крымские творческие коллективы и ансамбли выступили на гала-концерте XIV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте. Гостям были показаны интересные исторические представления, во время которых артисты изобразили различные эпохи России — от Владимирской Руси до сегодняшнего воссоединения с Крымом.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что данный фестиваль является главным гуманитарным проектом российского полуострова, а республика — уникальной территорией мира, добра, справедливости, межнационального и межконфессионального согласия. Она отметила, что Крым всегда славился не только настоящими патриотами своего Отечества, но и талантливыми и прекрасными людьми, передает корреспондент ФАН.

На мероприятии присутствовали первые лица Крыма — губернатор Сергей Аксенов и председатель Госсовета Владимир Константинов, глава ЛНР Леонид Пасечник, а также председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие. Они выступили на фестивале с приветственным словом и поблагодарили всех за такое прекрасное и важное мероприятие.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В конце гостей международного фестиваля «Великое русское слово» ждал неожиданный подарок — выступление группы «Любэ». Николай Расторгуев исполнил свои лучшие песни, которые давно стали любимыми хитами россиян.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе построят современный Дворец культуры. Он будет размещен в Казачьей бухте — месте базирования морской пехоты Черноморского флота.