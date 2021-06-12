Впечатляющая регата крейсерских яхт стартовала в Севастополе

Севастополь,12 июня. Регата крейсерских яхт «Кубок Крыма» впервые после начала пандемии коронавируса стартовала в Севастополе. Пройти под белоснежным парусником по Черному морю собрались команды из Москвы, Севастополя, Крыма и других регионов Южного федерального округа. Открытие соревнований состоялось на Графской пристани.

«В регате участвует вместе с судейским судном «Ореон» 21 яхта. Самый маленькая дистанция — это 25 миль, остальные — более 150 миль, поэтому все гонки на длинные дистанции у нас будут проходить в ночное время», — рассказал ФАН президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.

Уже завтра участники отправятся в плавание из Севастополя в Балаклаву, затем в Ялту, а после — в Донузлав и Черноморское. На этих маршрутах участники регаты будут соревноваться в семи этапах гонок. Первая гонка на олимпийские дистанции состоялась сегодня в Севастопольской бухте.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

«Чтобы получить приз ― голубую ленту ― нужно пройти все этапы регаты на скорость. Для этого ведется длительная подготовка, тренировки. Я впервые буду смотреть на Крым с моря и с предвкушением ожидаю начала заплыва», ― поделился с ФАН участник регаты Андрей Арбузов.

Участники соревнуются в шести группах в зависимости от размеров яхт. Ценится скорость и точность в прохождении дистанции. Участники регаты говорят, что погода сегодня идеально подходит для побед.

«Хороший, свежий ветер, яркое солнце и спокойное море, а также прекрасный прогноз на ближайшие дни. Это ведь не только спорт, но и отдых. Лучший отдых на земле!» ― добавил Андрей Арбузов.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Завершится регата 8 августа. Призы победителем вручат на летней эстраде Приморского бульвара.

Отметим, что 12 июня вся страна отмечает День России. При этом в комментарии ФАН представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик заявил, что свою настоящую независимость российское государство обрело 9 мая 1945 года, когда полностью избавило себя от фашистской угрозы.