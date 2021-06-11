В Симферополе не приняли порядка 40 объектов, которые благоустроили в 2020 году

В Симферополе из-за проблем с документацией и качеством работы не приняли ни один объект, который обустраивался в 2020 году за счет средств, выделенных на эти цели правительством Москвы.

36 дворов и семь общественных пространств вызвали множество нареканий и претензий к подрядчику у главы города Валентина Демидова и главы Крыма Сергея Аксенова, который также наблюдает за реализацией данных проектов.

«Лично меня очень напрягает эта ситуация, потому что мы не имеем права тратить на содержание объекта деньги, пока он не принят», — сообщил Демидов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он привел в пример недавно отреставрированный сквер при Дворце культуры профсоюзов, рассказав, что прошедшей ночью лично выезжал туда и вызывал подрядчиков, чтобы выяснить вопрос наведения порядка, так как уже наблюдаются акты вандализма. Бороться с этой проблемой невозможно, пока объект не принят на баланс города. Тем не менее, глава города уверяет, что на данный момент на серьезном уровне проведен ряд совещаний, и нет опасений, что ничего не будет восстановлено.

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Он также отмечает, что проблема заключается не только в сместившихся сроках сдачи объектов, но и в вопросах использования материалов не того качества, которое было определено на этапе проектирования.

«Печально, когда большие средства потрачены на благоустройство, когда серьезные ожидания, и есть такой шанс наконец-то навести порядок, и нет этого эффекта», — рассказывает Валентин Валентинович.

Тем не менее, Демидов подчеркивает, что считает данный вопрос решенным — дело остается за подрядчиком и добросовестным выполнением поставленных ему задач. При этом, в 2021 году в рамках соглашения с правительством Москвы в Симферополе должны благоустроить еще 22 территории: 17 дворов и пять общественных пространств. Среди них фигурируют площадь Ленина и площадь Куйбышева.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что озеленение города Симферополя также вызывает немало вопросов у экспертов, так как в новых скверах города это часто производится без учета тех или иных полезных свойств конкретных растений.