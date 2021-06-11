Морковь по 100, свекла — по 150: Крымстат объяснил рост цен на продукты в Крыму

Жители крымского полуострова фиксируют повышение цен на морковь в некоторых точках до 150 рублей за килограмм (но в среднем почти везде по 100 рублей), а свеклы — до неожиданных 150–160 рублей за килограмм. О причинах роста стоимости продуктов питания в Крыму корреспондент ФАН пообщался с заместителем руководителя Крымстата Натальей Григорь.

По ее мнению, ажиотаж вокруг стоимости продуктов питания в Крыму носит сезонный характер, характерный для крымского полуострова, однако следует учитывать и ряд других факторов.

«На овощи у нас всегда сезонное — весной поднимаются цены на овощи, потом к лету они снижаются, и к осени максимальное снижение идет цен. Например, все помнят клубнику по 600 рублей, а сейчас мы видим по 150. На яйца куриные мы видим снижение цен примерно на 30%. Поэтому сезонность ценообразования исключать нельзя», — пояснила эксперт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также эксперт напомнила, что сезонность ценообразования отражается не только на стоимости продуктов питания, но и на ряде других показателей. Например, на стоимости краткосрочного проживания в отелях и санаториях.

Вместе с тем, по словам Натальи Григорь, Крымстат ожидает подорожания товаров и услуг в связи с грядущим повышением тарифов и ростом цен на бензин.

«Помимо сезонного влияния, есть и влияние каких-то регуляторов. Например, когда какие-то органы власти поднимают тарифы. Сейчас же с 1 июля будут тарифы подниматься, поэтому какой-то прирост будет. На бензин мы предполагаем небольшое снижение цены в ближайшее время, но в целом за год мы ожидаем роста цен на бензин, что тоже, вероятно, приведет к подорожанию», — уточнила заместитель руководителя Крымстата.

Тем временем, как ранее сообщал ФАН, рекордный объем запасов топлива в хранилищах и на бензоколонках не повлияет на снижение цен на бензин в России. Как объясняет доктор экономических наук Мария Конягина, повышенный спрос на бензин обусловит то, что летом многие поедут в автопутешествие, а также будет идти активный аграрный сезон.