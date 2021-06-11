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Аксенов сообщил, что вода из Азовского моря может потребовать дополнительной очистки

Общество
Аксенов сообщил, что вода из Азовского моря может потребовать дополнительной очистки
pexels.com  /  Kellie Churchman

Симферополь, 11 июня. В Крыму продолжается поиск альтернативных вариантов получения воды для потребителей в городах полуострова и сельскохозяйственных нужд. Одним из перспективных вариантов на сегодня является добыча воды из-под Азовского моря, где уже ведутся поиски ресурса. Последние исследования дают очень перспективные надежды.

Сегодня, общаясь с журналистами, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что вода из-под Азовского моря из-за высокого уровня минерализации может потребовать дополнительной обработки перед подачей в водопроводную сеть. Он объяснил, что от воды с настолько высокими показателями нет никакого толку.

«Там она (вода под морем. — Прим. ФАН) какая-то есть. Она неглубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, она имеет некоторое количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального, то есть минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо», — сказал Аксенов.

По его словам, сложности могут возникнуть, если будет слишком высокий уровень минерализации, так как очистить в сутки миллион кубометров — невыполнимо. В таком случае проект может не состояться, и придется вернуться к вопросу установок опреснителей в Сакском районе Крыма и в Ялте. Он также подчеркнул, что последнее разведанное место с понятным дебетом воды — это Бештерек-Зуйский водозабор, и других известных на данный момент перспективных месторождений, способных дать приличный объем воды, в районе Симферополя нет.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Россия выделила 70 миллионов рублей на поиск воды под Азовским морем. Первые результаты о количестве и составе воды, как обещают власти РФ, будут уже известны в июле.

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