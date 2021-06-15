Феодосия утонула из-за мощных ливней

Феодосия, 15 июня. Феодосию снова затопило. Ливневки города не справляются, на улицах работают специалисты по откачке воды. Жители негодуют.

За сутки в округе выпала почти месячная норма осадков — 38 мм, что всего на 6 мм меньше среднемесячной. Самая сложная ситуация наблюдается в селе Ближнем — там даже подтопило дома. Глава города Сергей Бовтуненко сообщил, что последствия уже ликвидируются специалистами — чистятся ливневки, откачивается вода.

«Вот, друзья, наша любимая Феодосия. Отдыхающие приехали на море, море рядом, господа, все хорошо, плывем потихонечку», — комментирует автор видео.

«Море здесь, оно рядом, оно везде», — пишет Анна.

Кроме Феодосии, непогода бушует в Симферополе и в Ялте. И, согласно прогнозу синоптиков, ливни в Крыму не прекратятся до выходных.

«Наделали дорог, а ливневок нет. Не было же раньше такого даже при более сильных дождях», — пишет Андрей из Ялты.

Глава Симферополя Валентин Демидов уже сообщил истинные причины постоянных потопов после ливней. Как оказалось, ливневая канализация столицы не была включена ни в одну из городских программ, поэтому сейчас за счет средств города производится проектирование ливневок.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что из-за непогоды трудности передвижения возникли на участке федеральной трассы «Таврида».