Приехавший в Крым турист опубликовал неоднозначное видео с отдыха в Севастополе

Севастополь, 11 июня. После воссоединения Крыма и Севастополя с РФ в 2014 году многие россияне отправились отдыхать на полуостров. Тогда, наверное, у большинства людей сложилось впечатление, что в республике — некачественный сервис, практически вся инфраструктура разрушена, а отдыхать здесь не так здорово, как в том же Сочи.

Действительно, до воссоединения Крыма с Россией ситуация в республике примерно так и выглядела, поскольку Украина практически ничего не вкладывала в развитие региона, не говоря уже о туристической отрасли, поэтому крымский сервис запомнился не с лучшей стороны.

Однако с того момента прошло уже более семи лет, и за это время полуостров изменился до неузнаваемости, но, видимо, недовольные давним отдыхом туристы все равно еще остались, в связи с чем они часто пишут в Сети о своем негативном опыте. Но с учетом того, что Крым и Севастополь — уже далеко не те, что были при Украине, а некоторые до сих пор ругают полуостров, находчивые россияне начали публиковать видео с отдыха в республике. Одно из таких стало вирусным в Сети и разлетелось по многим пабликам, в том числе крымским.

«Представляете, они туалетную бумагу закрывают на замок. Это, чтобы вы представляли, я купил за свои деньги. Обратите внимание на жидкое мыло — оно желто-голубое. Еще меня очень смущает вода. Я ее трогаю, и она как будто разбавлена чем-то, чтобы нам, приехавшим туристам, досталось меньше. […] Вы представляете, на вот этой двуспальной кровати не лежит брюнетка и не ждет меня, хотя за эти бешеные бабки у нас в городе, откуда я приехал, тут обычно лежит две брюнетки», — иронизирует автор.

Другие пользователи Сети поддержали автора ролика, обращая внимание, что крымский сервис и отдых на полуострове сильно изменились, поэтому сравнивать с тем, что было в 2014 году и сейчас, категорически нельзя.

«Хватит уже публиковать такие видео, а то на Украине сейчас слюной подавятся от увиденного и ими потерянного», — отметил Леонид Кузьмин.

«Согласна со всеми, люди привыкли ко всему придираться, причем на ровном месте. Отличная квартира, тем более за 1800 в сутки», — завила Валерия Степанова.

«Главное — украинцам это не показывайте, потому что им противозаконно сегодня о Крыме думать», — добавил еще один пользователь.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией. До этого турист был на полуострове восемь лет назад, когда регион принадлежал Украине.