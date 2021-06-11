Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом

Несмотря на политику и громкие заявления Киева о том, что Крым якобы является «оккупированной территорией», тысячи украинцев ежегодно посещают российский полуостров. Этим летом на нем действуют ковидные ограничения, поэтому попасть в республику могут не все. Из-за этого количество гостей из соседней страны уменьшилось.

В период с 2016 по 2019 годы в Крыму отдохнуло почти четыре миллиона украинских туристов — внушающая цифра с учетом антикрымской политики Киева. Корреспондент ФАН поговорил с Алексеем (имя изменено в целях безопасности), жителем Харькова, который недавно приехал в Крым вместе с семьей к своим родственникам в Ялту на отдых.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Он рассказал, есть ли какие-то сейчас проблемы с пересечением границы, что на самом деле украинцы думают о ситуации с Крымом и почему люди едут отдыхать на российский полуостров. По его словам, очередей на КПП нет, а чтобы пересечь границу, при себе необходимо иметь все документы, в том числе подтверждающие родство с теми, кто находится на территории Крыма.

«Еще на всех въезжающих нужны ПЦР-тесты, причем только на русском или английском языках, если будут на украинском, то в Крым вас не пустят. Зачем эти сложности обычным людям, тем более украинский язык является государственным в республике? Приходится в лабораториях сразу делать распечатку тестов на английском, тогда все нормально. При этом нужно сдать ПЦР-тест еще раз, когда ты уже в Крыму, и зарегистрировать результаты на портале «Госуслуги». Это единственные трудности, с которыми нам пришлось столкнуться при въезде в Крым», — отметил собеседник издания.

mvs.gov.ua / Портал МВС

Кстати, с мая был увеличен перечень родственников, к которым можно приехать, если они живут в Крыму: супруг, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, усыновители или усыновленные. В случае смерти или необходимости ухода за одним из них въезд тоже разрешен. Кроме того, если есть документы на недвижимость в российском Крыму, то на границе тоже пропустят.

«Это хорошие новости. Я вообще считаю, что для обычных людей нужно сделать максимально простым переход границы, чтобы как можно больше украинцев ездило в Крым. Поверьте, от этого выиграют все, поскольку сюда же едут не просто на отдых, а чтобы пообщаться с родственниками и посмотреть, как с момента последнего визита изменился полуостров. Я лично здесь был три года назад. И могу сказать, что изменения колоссальные. Это касается дорог, парков, детских площадок, новых рынков, отремонтированных больниц, облагороженных улиц — да всего. Естественно, что все это мне придется рассказать своим знакомым на Украине, понимаете? Тогда эта лживая пропаганда, что тут людей якобы держат в страхе, больше не будет восприниматься населением, по крайне мере, значительной частью точно», — сказал украинец.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, на самом деле на Украине давно распрощались с Крымом, но не с Россией, поскольку люди понимают, что нормальное будущее для страны можно построить только в союзе с РФ, а не с Западом, где пропагандируются наркотики, нетрадиционные связи и многое другое.

«Мне кажется, нашему правительству уже никто не верит. И это я говорю не только про обычных украинцев. Сейчас просто многие люди пытаются жить, не обращая внимания на политику и то, что происходит в стране. Людей жалко, особенно тех, кто живет в Донбассе. Уже семь лет идет война, сколько можно? Было много вариантов хотя бы установить «режим тишины», но все время его срывали. Значит, Киеву это выгодно. По поводу ситуации с Крымом. Уверен, что никто возвращать его не собирается, особенно военным путем. Даже американцы боятся Россию, что говорить об украинской армии — мы же реалисты. И все прекрасно понимаем», — заявил Алексей.

Собеседник издания отметил, что большинство жителей Украины едут отдыхать в Крым по банальной причине — им интересно, что на российском полуострове происходит на самом деле. Также здесь у людей много родственников и знакомых, осталась недвижимость, есть какие-то дела и многое другое.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Украине предложили выплатить России компенсацию за занятые русские земли. С такой инициативой выступил сенатор Совфеда Алексей Пушков.