В аэропорту Симферополя сообщили подробности инцидента с потерявшим сознание мужчиной

В международном аэропорту Симферополь 60-летний мужчина потерял сознание и медикам вместе с полицейскими нужно было экстренно принять меры для спасения человека.

Как рассказали ФАН в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел в зале прилета аэропорта. Пассажир потерял сознание, у него отсутствовали дыхание и пульс. Медики аэропорта оперативно прибыли на помощь пассажиру и потом в течение 26 минут проводили реанимационные действия.

«Медики аэропорта Симферополь при активной помощи сотрудников линейного отдела полиции спасли пассажира, пережившего клиническую смерть. После того как состояние пассажира было стабилизировано, под контролем специалистов Центра медицины катастроф он был доставлен в больницу», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Отметим, ранее сообщалось, что ребенка на Кубани унесло течением реки. ФАН удалось выяснить подробности: инцидент произошел еще накануне, и уже около суток ребенка ищут вдоль береговой зоны и в акватории реки. Поиски до сих пор продолжаются.