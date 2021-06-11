Пульс отсутствовал, лицо посинело: в аэропорту Симферополя мужчина потерял сознание

Симферополь, 11 июня. Пожилой мужчина в зоне прилета терминала аэропорта Симферополь в Крыму потерял сознание. Он упал на тележку с вещами и державшую ее женщину. На место оперативно были вызваны медики, которы констатировали остановку сердца у мужчины.

«На полу возле стойки такси находился мужчина, на вид 60 лет, без признаков жизни. Пульс у него отсутствовал, а лицо посинело. Медработник начал делать искусственное дыхание гражданину», — сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России по Южному федеральному округу.

За помощью медики обратились к полицейским. Пока один из правоохранителей нес дефибриллятор, второй вручную проводил искусственную вентиляцию легких пострадавшему. При этом, как сказал полицейский Антон Железняк, помогавший мужчине, если бы не их действия, то, скорее всего, человека не удалось бы спасти. Об этом ему сообщили сами медики.

Пришедшего в чувство пассажира доставили в медпункт аэропорта, где ему стабилизировали кровяное давление. Позже его увезли в терапевтическое отделение местной больницы.

Как ранее сообщал ФАН, бывшему терминалу аэропорта в Симферополе нашли новое применение. Теперь он станет площадкой для проведения крупных выставок международного уровня.